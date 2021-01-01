Какие фабрики елочных игрушек открыты для посещения и мастер-классов .

Куда поехать за новогодним настроением: 3 фабрики елочных игрушек в Украине freepik.com

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Некоторые украинские города уже заявили, что не будут в этом году ставить елки на центральных площадях. Ситуация с карантином вносит свои коррективы в праздничные гуляния и мероприятия.

Но есть и хорошая новость! Новогоднее настроение может подарить экскурсия на фабрику елочных игрушек.

Ivona расскажет о трех самых известных фабриках елочных игрушек в Украине, которые открыли свои двери для посещения в декабре 2020 года.

Фабрика елочных украшений “Клавдиево“

https://www.instagram.com/factoryofchristmas/

Одна из самых известных фабрик находится в пгт. Клавдиево Киевской области. Здесь мастера уже более 60 лет изготовляют елочные украшения. Каждый год фабрика организовывает не просто ознакомительную экскурсию, а целые приключения со сказочными персонажами-экскурсоводами. Дети и взрослые могут открыть для себя все этапы создания елочной игрушки, поучаствовать в мастер-классе и отправить письмо Деду Морозу.

Куда поехать за новогодним настроением: 3 фабрики елочных игрушек в Украине https://www.instagram.com/factoryofchristmas/

Кроме этого, на заводе открыт зал-музей истории игрушки, там демонстрируются елочные украшения разных годов и видов. Особенно впечатляют винтажаные варианты.

Фабрика елочных игрушек в с. Лубянка

Куда поехать за новогодним настроением: 3 фабрики елочных игрушек в Украине freepik.com

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Эта фабрика также находится в Киевской области, в селе Лубянка. Пусть вас не пугает дальность расположения, к месту производства елочных игрушек легко добраться на своем авто или экскурсионным автобусом. Турагентства предоставляют посещение фабрик под ключ: трансфер, экскурсия, мастер-класс. Также организаторы уверяют, что на территории фабрики в Лубянке отапливаются и придерживаются всех карантинных мер.

Купянская фабрика елочных игрушек

Куда поехать за новогодним настроением: 3 фабрики елочных игрушек в Украине https://www.instagram.com/navigator_ukraina_turoperator/

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Если вы живете в Харькове или в области, то обязательно посетите Купянскую фабрику елочных игрушек. Их изделия радуют не только украинских детишек, но и активно расходится по всей Европе. На этой фабрике кроме экскурсии, также можно принять участие в мастер-классе по росписи игрушки, и забрать ее с собой для своей домашней новогодней елочки. Чтобы посетить любую из вышеперечисленных фабрик, вам нужно обратиться к туристическому оператору. Такие экскурсии подойдут не только детям, но и родителям, или взрослым компаниям. Новогоднее настроение гарантировано!

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