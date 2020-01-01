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Какой будет погода на католическое Рождество 25 декабря 2020 года

Спецтема: Новый год 2021
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Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, какой будет погода 25 декабря на Католическое Рождество и Рождество Христово - 7 января 2021 года .
Какой будет погода на католическое Рождество 25 декабря 2020 года
Какой будет погода на католическое Рождество 25 декабря 2020 года
freepik.com

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Погода в конце декабря 2020 года будет переменчивая, ожидаются осадки в виде снега.

Такой прогноз озвучил синоптик Леонид Горбань. Он обещает, что сильного мороза в конце декабря точно не будет, морозный период ожидается только в начале месяца, а также в двадцати числах месяца, сообщает интернет-издание «Новости Винницы на 20 мин».

Какой будет погода на католическое Рождество 25 декабря 2020 года
Какой будет погода на католическое Рождество 25 декабря 2020 года
freepik.com

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Согласно прогнозу народного синоптика 25 декабря, в католическое Рождество, днем будет до 7 градусов мороза. Снег придет в Украину не ранее 27 декабря и продлится около 2 дней, а 30 декабря по всей стране пройдут дожди.  А вот 7 января 2021 года, на Рождество Христово, будет около 2 градусов тепла, осадков не прогнозируется.

Какой будет погода на католическое Рождество 25 декабря 2020 года
Какой будет погода на католическое Рождество 25 декабря 2020 года
freepik.com

Ранее Ivona рассказывала, где встретить Новый год 2021 в Украине и за границей, а также, какие туристические страны украинцы могут посетить в период пандемии.

Какой будет погода на католическое Рождество 25 декабря 2020 года
Какой будет погода на католическое Рождество 25 декабря 2020 года
freepik.com

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Теги: прогноз погоды, Рождество
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Источник: Ivonа bigmir)net

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