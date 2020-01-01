Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, какой будет погода 25 декабря на Католическое Рождество и Рождество Христово - 7 января 2021 года .

Какой будет погода на католическое Рождество 25 декабря 2020 года freepik.com

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Погода в конце декабря 2020 года будет переменчивая, ожидаются осадки в виде снега.

Такой прогноз озвучил синоптик Леонид Горбань. Он обещает, что сильного мороза в конце декабря точно не будет, морозный период ожидается только в начале месяца, а также в двадцати числах месяца, сообщает интернет-издание «Новости Винницы на 20 мин».

Какой будет погода на католическое Рождество 25 декабря 2020 года freepik.com

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Согласно прогнозу народного синоптика 25 декабря, в католическое Рождество, днем будет до 7 градусов мороза. Снег придет в Украину не ранее 27 декабря и продлится около 2 дней, а 30 декабря по всей стране пройдут дожди. А вот 7 января 2021 года, на Рождество Христово, будет около 2 градусов тепла, осадков не прогнозируется.

Какой будет погода на католическое Рождество 25 декабря 2020 года freepik.com

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Какой будет погода на католическое Рождество 25 декабря 2020 года freepik.com

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