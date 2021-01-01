Подарите себе и близким настоящее праздничное настроение!

На Новый год хочется говорить родным людям, друзьям, коллегам только самые теплые слова и добрые пожелания. В ожидании праздничного чуда, Ivona собрала для вас лучшие стихи, открытки и поздравления в прозе с Новым 2021 годом Белого Железного Быка.

Поздравления с Новым годом Белого Железного Быка 2021 в стихах

Пожелаю в год Быка

Взять удачу за рога,

А плохому настроенью

Дать хорошего пинка!

Ценит Бык любовь и труд,

Пусть они не подведут,

Вам подарят много счастья,

А от бед уберегут!

Поздравления с 2021 годом Белого Железного Быка: стихи, проза, открытки pinterest.com

***

Я хочу, чтоб в год Быка

Стала ваша жизнь легка.

Пусть все тяготы уйдут,

Денежки ручьем текут,

Пусть здоровье укрепится,

А плохое не случится.

Поздравления с 2021 годом Белого Железного Быка: стихи, проза, открытки pinterest.com

***

Упорно к цели Бык идет

И неизменно побеждает.

Пусть добрым будет этот год,

И счастье в нем преобладает.

Здоровы будут все вокруг,

Опять вернутся жизни краски,

И в сердце расцветет любовь,

И станет хорошо, как в сказке!

Поздравления с 2021 годом Белого Железного Быка: стихи, проза, открытки pinterest.com

***

Пусть исчезнут в Новый год

Беды и ненастья.

Настоящего желаю

В год Быка вам счастья.

Сил, упорства вам в делах

И во всем удачи.

Чтобы стали вы мудрей,

Радостней, богаче!

Поздравления с 2021 годом Белого Железного Быка: стихи, проза, открытки pinterest.com

***

С годом вас Быка поздравим,

Пожеланиями вас славим,

Пусть погода в доме будет,

Пусть вас ценят, ждут и любят.

Пусть глаза горят огнем,

Ждет вас счастье ночью, днем,

Пусть бычок вас охраняет,

От болезней защищает.

Поздравления с 2021 годом Белого Железного Быка: стихи, проза, открытки pinterest.com

***

Вот уже копытом бьет

Бык отважный - символ года.

Он удачу принесет

И несметные доходы!

Приумножит сил запас

И в чулан запрет печали,

Каждый день и каждый час

Чтобы радостными стали!

Поздравления с 2021 годом Белого Железного Быка: стихи, проза, открытки pinterest.com

***

В год Быка, будь духом сильным,

Будет пусть все в изобилии,

Чашу жизни наполняй,

Пой, дерзай, твори, мечтай,

Цени счастье и добро,

Чтоб тебе всегда везло,

Не взирая, на погоду,

Поздравляю с Новым годом!

Поздравления с 2021 годом Белого Железного Быка: стихи, проза, открытки pinterest.com

Поздравления с Новым годом Белого Железного Быка 2021 в прозе

Желаю успешного и благополучного года, вдохновения осуществить задуманное! Желаю радостных событий и светлых моментов. Пусть удача помогает в работе, личной жизни и увлечениях, а любовь и гармония будут ежедневными спутниками и советчиками в любых начинаниях. С Новым годом!

Поздравления с 2021 годом Белого Железного Быка: стихи, проза, открытки pinterest.com

***

Переворачивается страница календаря, и все мы ждем чуда, приятных сюрпризов и подарков. Так пусть же этот год будет щедр и оправдает ваши ожидания. Пусть здоровье не подводит, работа дается легко, родные и близкие окружают заботой и вниманием. Пусть растет семья, увеличивается благосостояние, крепнет дружба. С Новым годом!

Поздравления с 2021 годом Белого Железного Быка: стихи, проза, открытки pinterest.com

***

Желаю, чтобы Новый год принес не только счастье, но и уверенность в завтрашнем дне, чтоб каждое утро начиналось с ощущения радости и удовольствия! Желаю, чтобы каждая сфера жизни была полной чашей. Пусть вас переполняет жажда новых свершений, энергии и искренней радости от жизни, которая сама по себе является бесценным даром!

Поздравления с 2021 годом Белого Железного Быка: стихи, проза, открытки pinterest.com

***

С Новым годом! Желаю Вам провести незабываемый год, который будет полон прекрасных, запоминающихся моментов и успехов в любых начинаниях. Все мечты обязательно исполнятся, главное - верьте в себя. Пусть Вас окружают лишь любящие и преданные люди, которые смогут наполнить этот год яркими красками!

Поздравления с 2021 годом Белого Железного Быка: стихи, проза, открытки pinterest.com

***

Блеск елочных огней, искристое шампанское, Дед Мороз и Снегурочка и, наконец, бой курантов! На пороге Новый, 2021 год, встречайте! Он несет Вам удачу, радостные моменты, здоровье, счастье, благополучие! Пускай этот год окажется самым красивым и необычным! С праздником!

Поздравления с 2021 годом Белого Железного Быка: стихи, проза, открытки pinterest.com

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