Поздравления с 2021 годом Белого Железного Быка: стихи, проза, открытки
На Новый год хочется говорить родным людям, друзьям, коллегам только самые теплые слова и добрые пожелания. В ожидании праздничного чуда, Ivona собрала для вас лучшие стихи, открытки и поздравления в прозе с Новым 2021 годом Белого Железного Быка.
Поздравления с Новым годом Белого Железного Быка 2021 в стихах
Пожелаю в год Быка
Взять удачу за рога,
А плохому настроенью
Дать хорошего пинка!
Ценит Бык любовь и труд,
Пусть они не подведут,
Вам подарят много счастья,
А от бед уберегут!
***
Я хочу, чтоб в год Быка
Стала ваша жизнь легка.
Пусть все тяготы уйдут,
Денежки ручьем текут,
Пусть здоровье укрепится,
А плохое не случится.
***
Упорно к цели Бык идет
И неизменно побеждает.
Пусть добрым будет этот год,
И счастье в нем преобладает.
Здоровы будут все вокруг,
Опять вернутся жизни краски,
И в сердце расцветет любовь,
И станет хорошо, как в сказке!
***
Пусть исчезнут в Новый год
Беды и ненастья.
Настоящего желаю
В год Быка вам счастья.
Сил, упорства вам в делах
И во всем удачи.
Чтобы стали вы мудрей,
Радостней, богаче!
***
С годом вас Быка поздравим,
Пожеланиями вас славим,
Пусть погода в доме будет,
Пусть вас ценят, ждут и любят.
Пусть глаза горят огнем,
Ждет вас счастье ночью, днем,
Пусть бычок вас охраняет,
От болезней защищает.
***
Вот уже копытом бьет
Бык отважный - символ года.
Он удачу принесет
И несметные доходы!
Приумножит сил запас
И в чулан запрет печали,
Каждый день и каждый час
Чтобы радостными стали!
***
В год Быка, будь духом сильным,
Будет пусть все в изобилии,
Чашу жизни наполняй,
Пой, дерзай, твори, мечтай,
Цени счастье и добро,
Чтоб тебе всегда везло,
Не взирая, на погоду,
Поздравляю с Новым годом!
Поздравления с Новым годом Белого Железного Быка 2021 в прозе
Желаю успешного и благополучного года, вдохновения осуществить задуманное! Желаю радостных событий и светлых моментов. Пусть удача помогает в работе, личной жизни и увлечениях, а любовь и гармония будут ежедневными спутниками и советчиками в любых начинаниях. С Новым годом!
***
Переворачивается страница календаря, и все мы ждем чуда, приятных сюрпризов и подарков. Так пусть же этот год будет щедр и оправдает ваши ожидания. Пусть здоровье не подводит, работа дается легко, родные и близкие окружают заботой и вниманием. Пусть растет семья, увеличивается благосостояние, крепнет дружба. С Новым годом!
***
Желаю, чтобы Новый год принес не только счастье, но и уверенность в завтрашнем дне, чтоб каждое утро начиналось с ощущения радости и удовольствия! Желаю, чтобы каждая сфера жизни была полной чашей. Пусть вас переполняет жажда новых свершений, энергии и искренней радости от жизни, которая сама по себе является бесценным даром!
***
С Новым годом! Желаю Вам провести незабываемый год, который будет полон прекрасных, запоминающихся моментов и успехов в любых начинаниях. Все мечты обязательно исполнятся, главное - верьте в себя. Пусть Вас окружают лишь любящие и преданные люди, которые смогут наполнить этот год яркими красками!
***
Блеск елочных огней, искристое шампанское, Дед Мороз и Снегурочка и, наконец, бой курантов! На пороге Новый, 2021 год, встречайте! Он несет Вам удачу, радостные моменты, здоровье, счастье, благополучие! Пускай этот год окажется самым красивым и необычным! С праздником!
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