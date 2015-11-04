Самые вкусные сладкие и соленые начинки для любимого блюда - вареников.

Начинки для вареников: ТОП-10 рецептов Pinterest

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Вареники – это популярное украинское блюдо из пресного теста с начинкой внутри. Вареники чаще всего бывают в форме полумесяца. Приготовление вареников занимает довольно много времени: нужно сначала вымесить тесто, приготовить начинку и, наконец, налепить их.

Тесто для вареников обычно готовится из пшеничной муки, яиц и молока или воды. Но рецепт теста для может быть совсем простым и включать только муку, воду и соль.

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Варианты начинки для вареников могут быть разными: овощными, фруктовыми, ягодными, мясными, рыбными, сладкими. Если начинка для вареников фруктовая или сладкая, в тесто можно добавить сахар.

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Идеи начинок для вареников

1. Вишневая начинка

Вишню (500 г) разморозить, слить лишний сок, обсушить. Смешать с сахаром (150 г). Таким же образом можно приготовить вареники с клубникой или черникой.

2. Несладкая творожная начинка

Хорошо перемешать творог (500 г), 1 яйцо, 2 ст.л. рубленого укропа и щепотку соли.

3. Сладкая творожная начинка

500 г творога, 1 яйцо, 2-3 ст.л. сахара, 0,5 чайной ложки соли, 1 ст.л. сливочного масла

Творог пропустить через мясорубку, добавить сахарный песок, желток, растопленное сливочное масло, соль и хорошо размешать.

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4. Грибная начинка

800 г грибов, 1-2 луковицы, 2 ст.ложка сливочного масла, соль и перец по вкусу.

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Свежие грибы промыть, очистить, мелко нарезать и варить в закрытой кастрюле, чтобы не осталось жидкости. Поджарить нарезанный лук. Пропустить грибы с луком через мясорубку, добавить соль и перец.

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5. Картофельно-грибная начинка

500 г картофеля, 30 г сушеных грибов, 2-3 луковицы, 6 ст.л. растительного масла.

Очищенный картофель сварить и размять. Добавить мелко нарезанный поджаренный лук, вареные мелко нарезанные и слегка поджаренные в растительном масле грибы.

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6. Картофельно-печеночная начинка

Картофель (3-4 шт.) отварить, перетереть его через сито. Вареную печень (150 г) пропустить через мясорубку. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Соединить все ингредиенты.

7. Начинка из капусты

500 г капусты, 1 морковь, 1 луковица, оливковое масло для жарки, соль.

Почистить и натереть на мелкой терке морковь и лук. Пассеровать овощи на оливковом масле несколько минут. Мелко нашинковать капусту, добавить в сковороду и тушить на медленном огне, периодически помешивая, до готовности. Посолить по вкусу. Капуста должна подрумяниться. Остудить.

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Если ты планируешь использовать для начинки квашеную капусту, нужно протушить ее на растительном масле.

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8. Картофельная начинка

500 г картофеля, 1 луковица, 70 г сливочного масла, молотый перец, соль

Картофель очистить, крупно нарезать и сварить в подсоленной воде. Воду слить, добавить в кастрюлю сливочное масло и приготовить пюре.

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до красивого румяного цвета. Добавить лук в пюре и перемешать.

9. Яблочная начинка

Мягкие спелые яблоки (500 г) очистить от кожицы, семечек и сердцевины, нарезать соломкой, пересыпать сахаром (1/3 стакана), дать постоять в течение 15 минут.

10. Мясная начинка

350 г отварного мяса, 2 луковицы, растительное масло, соль, перец

Лук нарезать, пассеровать на растительном масле. Отварное мясо нарезать и вместе с луком пропустить через мясорубку, добавить соль, перец, хорошо перемешать.

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