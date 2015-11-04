Начинки для вареников: ТОП-10 рецептов
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Вареники – это популярное украинское блюдо из пресного теста с начинкой внутри. Вареники чаще всего бывают в форме полумесяца. Приготовление вареников занимает довольно много времени: нужно сначала вымесить тесто, приготовить начинку и, наконец, налепить их.
Тесто для вареников обычно готовится из пшеничной муки, яиц и молока или воды. Но рецепт теста для может быть совсем простым и включать только муку, воду и соль.
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Варианты начинки для вареников могут быть разными: овощными, фруктовыми, ягодными, мясными, рыбными, сладкими. Если начинка для вареников фруктовая или сладкая, в тесто можно добавить сахар.
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Идеи начинок для вареников
1. Вишневая начинка
Вишню (500 г) разморозить, слить лишний сок, обсушить. Смешать с сахаром (150 г). Таким же образом можно приготовить вареники с клубникой или черникой.
2. Несладкая творожная начинка
Хорошо перемешать творог (500 г), 1 яйцо, 2 ст.л. рубленого укропа и щепотку соли.
3. Сладкая творожная начинка
500 г творога, 1 яйцо, 2-3 ст.л. сахара, 0,5 чайной ложки соли, 1 ст.л. сливочного масла
Творог пропустить через мясорубку, добавить сахарный песок, желток, растопленное сливочное масло, соль и хорошо размешать.
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4. Грибная начинка
800 г грибов, 1-2 луковицы, 2 ст.ложка сливочного масла, соль и перец по вкусу.
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Свежие грибы промыть, очистить, мелко нарезать и варить в закрытой кастрюле, чтобы не осталось жидкости. Поджарить нарезанный лук. Пропустить грибы с луком через мясорубку, добавить соль и перец.
5. Картофельно-грибная начинка
500 г картофеля, 30 г сушеных грибов, 2-3 луковицы, 6 ст.л. растительного масла.
Очищенный картофель сварить и размять. Добавить мелко нарезанный поджаренный лук, вареные мелко нарезанные и слегка поджаренные в растительном масле грибы.
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6. Картофельно-печеночная начинка
Картофель (3-4 шт.) отварить, перетереть его через сито. Вареную печень (150 г) пропустить через мясорубку. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Соединить все ингредиенты.
7. Начинка из капусты
500 г капусты, 1 морковь, 1 луковица, оливковое масло для жарки, соль.
Почистить и натереть на мелкой терке морковь и лук. Пассеровать овощи на оливковом масле несколько минут. Мелко нашинковать капусту, добавить в сковороду и тушить на медленном огне, периодически помешивая, до готовности. Посолить по вкусу. Капуста должна подрумяниться. Остудить.
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Если ты планируешь использовать для начинки квашеную капусту, нужно протушить ее на растительном масле.
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8. Картофельная начинка
500 г картофеля, 1 луковица, 70 г сливочного масла, молотый перец, соль
Картофель очистить, крупно нарезать и сварить в подсоленной воде. Воду слить, добавить в кастрюлю сливочное масло и приготовить пюре.
Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до красивого румяного цвета. Добавить лук в пюре и перемешать.
9. Яблочная начинка
Мягкие спелые яблоки (500 г) очистить от кожицы, семечек и сердцевины, нарезать соломкой, пересыпать сахаром (1/3 стакана), дать постоять в течение 15 минут.
10. Мясная начинка
350 г отварного мяса, 2 луковицы, растительное масло, соль, перец
Лук нарезать, пассеровать на растительном масле. Отварное мясо нарезать и вместе с луком пропустить через мясорубку, добавить соль, перец, хорошо перемешать.
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