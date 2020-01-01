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Салат из пекинской капусты по-корейски: рецепт дня

30 мин назадКомментариев:0
Быстрый рецепт вкусной закуски из пекинской капусты, огурцов, морковки и сельдерея по-корейски.
Ингредиенты
  • Пекинская капуста 500 г.
  • Морковь, сладкий перец, огурцы, корень сельдерея по 1 шт.
  • Соевый соус, сахар по 1 ст.л.
  • Уксус 2 ст.л.
  • Соль, паприка, тмин, чили, хмели-сунели, черный и душистый перец по 1/2 ч. л.
  • Чеснок 3 зубца
  • Растительное масло 70 мл.
Салат из пекинской капусты по-корейски: рецепт дня
Салат из пекинской капусты по-корейски: рецепт дня / pinterest.com

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К Рождественскому столу можно приготовить нетрадиционную, но очень вкусную закуску - салат из пекинской капусты по-корейски. Блюдо готовится буквально 15 минут из доступных ингредиентов. Вот только, чтобы салат хорошо промариновался, стоит оставить его в холодном месте на ночь. По сути, чем дольше маринуются овощи, тем лучше вкусовые качества блюда. Существует несколько вариантов приготовления этого салата. Например, в салате можно использовать уже готовую морковь по-корейски, либо мариновать ее вместе с другими овощами. Кроме всего прочего, в такой салат можно добавить консервированную кукурузу или шампиньоны - все зависит от вкусовых предпочтений. Нередко заправляют салат майонезным соусом. 

pinterest.com

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Приготовление:

  1. Разрезать капусту вдоль на 4 части, поместить в глубокую емкость.
  2. Развести соль в полулитре воды, залить рассолом капусту. Оставить на 20 минут.
  3. Нарезать капусту кубиками, морковку и сельдерей натереть на терке для корейской морковки.
  4. Очистить перец от семян и плодоножки, нарезать тонкими полосками.
  5. Нарезать огурец мелкой соломкой, чеснок раздавить.
  6. Смешать специи, добавить в салат. 
  7. Полить салат уксусом. 
  8. Довести до кипения растительное масло, вылить в салат кипящим.
  9. Перемешать, оставить на 10 часов.

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Теги:соленья,маринад,пекинская капуста,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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