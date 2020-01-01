Салат из пекинской капусты по-корейски: рецепт дня

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Быстрый рецепт вкусной закуски из пекинской капусты, огурцов, морковки и сельдерея по-корейски.

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К Рождественскому столу можно приготовить нетрадиционную, но очень вкусную закуску - салат из пекинской капусты по-корейски. Блюдо готовится буквально 15 минут из доступных ингредиентов. Вот только, чтобы салат хорошо промариновался, стоит оставить его в холодном месте на ночь. По сути, чем дольше маринуются овощи, тем лучше вкусовые качества блюда. Существует несколько вариантов приготовления этого салата. Например, в салате можно использовать уже готовую морковь по-корейски, либо мариновать ее вместе с другими овощами. Кроме всего прочего, в такой салат можно добавить консервированную кукурузу или шампиньоны - все зависит от вкусовых предпочтений. Нередко заправляют салат майонезным соусом.

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Приготовление:

Разрезать капусту вдоль на 4 части, поместить в глубокую емкость. Развести соль в полулитре воды, залить рассолом капусту. Оставить на 20 минут. Нарезать капусту кубиками, морковку и сельдерей натереть на терке для корейской морковки. Очистить перец от семян и плодоножки, нарезать тонкими полосками. Нарезать огурец мелкой соломкой, чеснок раздавить. Смешать специи, добавить в салат. Полить салат уксусом. Довести до кипения растительное масло, вылить в салат кипящим. Перемешать, оставить на 10 часов.

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