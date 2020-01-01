Салат из пекинской капусты по-корейски: рецепт дня

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К Рождественскому столу можно приготовить нетрадиционную, но очень вкусную закуску - салат из пекинской капусты по-корейски. Блюдо готовится буквально 15 минут из доступных ингредиентов. Вот только, чтобы салат хорошо промариновался, стоит оставить его в холодном месте на ночь. По сути, чем дольше маринуются овощи, тем лучше вкусовые качества блюда. Существует несколько вариантов приготовления этого салата. Например, в салате можно использовать уже готовую морковь по-корейски, либо мариновать ее вместе с другими овощами. Кроме всего прочего, в такой салат можно добавить консервированную кукурузу или шампиньоны - все зависит от вкусовых предпочтений. Нередко заправляют салат майонезным соусом.
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Приготовление:
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