Для того, чтобы мюсли были полезными и подходящими вам по вкусу - их запросто можно приготовить дома.

Как приготовить самые полезные мюсли? Pinterest

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Под непривычным и несколько забавным словом мюсли скрывается одна из самых полезных вещей, изобретенных человечеством. Эти сухие завтраки были разработаны швейцарским врачом Максимилианом Бирхер-Беннером для тех пациентов, которым предписывался рацион, богатый овощами и фруктами. Впрочем, сам доктор утверждал, что его вдохновило похожее на мюсли необычное блюдо, которое ему довелось попробовать во время прогулки в Швейцарских Альпах.

Оригинальный рецепт доктора Бихер-Беннера был довольно далек от того, что мы называем словом мюсли сегодня. Если ты захочешь приготовить те самые мюсли, тебе потребуются:

1 ст.л. овсяных хлопьев, вымоченных в 2-3 ст.л. воды

1 ст.л. лимонного сока

1 ст.л. сгущенного молока

1 большое кислое яблоко (200 г), натертое на мелкой терке

1 ст.л. молотых лесных орехов или миндаля

Первые четыре ингредиента перемешивают, посыпают орехами и заливают апельсиновым соком.

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Этим, кстати, мюсли отличаются от большинства других сухих завтраков: их чаще принято заливать не горячим молоком, а соком, йогуртом или даже простой водой – хотя вариант с молоком, разумеется, тоже имеет право на существование. И хотя разнообразные мюсли сейчас продаются наравне с другими сухими завтраками, приготовить их самостоятельно – не такая уж плохая идея, ведь никто, кроме тебя, не знает, какая комбинация злаков, фруктов и всего остального, что добавляют в мюсли, нравится именно тебе. А комбинировать можно следующее:

овсяные, пшеничные, ржаные, кукурузные хлопья, злаки и отруби

орехи

семечки

сухофрукты

свежие ягоды и фрукты – натертые или мелко нарезанные

специи

мед

и все остальное, что ты сочтешь уместным: шоколад, творог и так далее.

Часть этих ингредиентов – например, свежие фрукты – можно использовать только в том случае, если ты собираешься есть мюсли сразу после приготовления. В случае, если ты готовишь смесь для использования в будущем, смешай только сухие ингредиенты – в этом случае смесь без проблем простоит в темном, сухом и прохладном месте несколько недель.

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Что касается пользы мюсли, то она очевидна и видна невооруженным глазом: злаки и фрукты обеспечивают организм одновременно достаточным количеством питательных веществ и клетчатки, не перегружая его жирами. Вред мюсли, как ни удивительно, является прямым продолжением их пользы: зачастую родители, одержимые идеями здорового питания, пичкают своих детей полезной пищей без всякой меры, вследствие чего они недополучают жиры, необходимые их организму. По счастью, британские ученые из Университета Бристоля убедительно доказали: дети так или иначе получают достаточное количество питательных веществ вне зависимости от диеты; если и есть какой-то недостаток, то очень незначительный.

Поэтому пусть мнимый вред мюсли вас не смущает: начинать свой день с самого полезного завтрака в мире – хотя бы изредка – будет правильной идеей, если ты планируешь прожить долгую и счастливую жизнь.

Ранее мы писали, что нужно знать о сухом завтраке?

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