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Постные вареники с вишней и шоколадом

Сегодня, 10:35Комментариев:0
Рецепт необычного постного блюда - вареники с вишнево-шоколадным соусом.
Ингредиенты
  • Вода 250 мл.
  • Соль ½ ч.л.
  • Растительное масло 8 ст.л.
  • Какао-порошок 4 ст.л.
  • Вишня замороженная 350 г.
  • Шоколад 20 г.
  • Картофельный крахмал 1 ст.л.
  • Сахар 100 г.
  • Мука 600 г.
Постные вареники с вишней и шоколадом
Постные вареники с вишней и шоколадом / pinterest.com

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Продолжается рождественский пост - Филипповка. Он закончится 7 января. Уже пора задуматься, что приготовить на Рождество. Как вариант - вареники, которые на рождественском столе считаются символом достатка в семье. Это традиционное блюдо славянской кухни, которое одинаково вкусное с постной и не постной начинкой. По сути, варианты начинки могут быть разными: овощная, фруктовая, ягодная, мясная, творожная.

Предлагаем приготовить вкусные вареники с вишней на рождественский стол. Главный секрет блюда – в правильно приготовленном тесте. Оно должно быть тонким, но прочным. Следует соблюдать технологию приготовления, например, вода для теста должна быть холодной, даже ледяной. Это поможет тесту долго не высыхать и хорошо склеиваться при лепке. Сразу после замеса тесто не используют, а скатывают в шар и ставят в холодильник минимум на полчаса. Жидкая вишневая начинка может вытекать из теста, чтобы этого не случилось, к пересыпанной сахаром ягоде добавляют немного крахмала.

Советуем сделать вареники по оригинальному рецепту, а именно шоколадные и белые. Для шоколадных в тесто добавляют несколько ложек какао, а в начинку - кроме вишни еще и тертый горький шоколад.

pinterest.com

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Приготовление:

  1. Соединить муку, кипяченую воду, соль и растительное масло. Замесить крутое тесто.
  2. Разделить смесь пополам.
  3. Добавить к одной половине какао-порошок, хорошо вымесить. 
  4. Обернуть тесто пленкой, дать “отдохнуть“ около часа.
  5. Раскатать отдельно белое и шоколадное тесто тонким пластом толщиной 2 мм.
  6. Вырезать стаканом кружки.
  7. Высыпать замороженную вишню в дуршлаг, дать ягодам оттаять.
  8. Присыпать ягоды сахаром.
  9. Выложить ягоды на кружки из белого теста, свернуть варениками, крепко сцепив края.
  10. Натереть на крупной терке горький шоколад.
  11. Выложить вишневую начинку на кружки из темного теста, добавить щепотку шоколада.
  12.  Залить холодной водой крахмал, оставить на 15 минут. 
  13. Добавить в вишню сахар и 50 мл воды, довести до кипения. 
  14. Варить соус 2 минуты, влить крахмал и варить еще столько же.
  15. Снять с огня, дать остыть.  
  16. Опустить вареники в кипящую воду, варить 5 минут.
  17. Полить готовые вареники вишневым соусом.

Ранее мы писали, как приготовить лучшие рецепты теста для вареников. 

 

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Теги:вареники,постная еда,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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