Постные вареники с вишней и шоколадом

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Продолжается рождественский пост - Филипповка. Он закончится 7 января. Уже пора задуматься, что приготовить на Рождество. Как вариант - вареники, которые на рождественском столе считаются символом достатка в семье. Это традиционное блюдо славянской кухни, которое одинаково вкусное с постной и не постной начинкой. По сути, варианты начинки могут быть разными: овощная, фруктовая, ягодная, мясная, творожная.
Предлагаем приготовить вкусные вареники с вишней на рождественский стол. Главный секрет блюда – в правильно приготовленном тесте. Оно должно быть тонким, но прочным. Следует соблюдать технологию приготовления, например, вода для теста должна быть холодной, даже ледяной. Это поможет тесту долго не высыхать и хорошо склеиваться при лепке. Сразу после замеса тесто не используют, а скатывают в шар и ставят в холодильник минимум на полчаса. Жидкая вишневая начинка может вытекать из теста, чтобы этого не случилось, к пересыпанной сахаром ягоде добавляют немного крахмала.
Советуем сделать вареники по оригинальному рецепту, а именно шоколадные и белые. Для шоколадных в тесто добавляют несколько ложек какао, а в начинку - кроме вишни еще и тертый горький шоколад.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить лучшие рецепты теста для вареников.
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