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Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение

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Появление редиски на прилавках магазинов и на рынках – это явный признак прихода настоящей весны.
Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
pinterest.com

Редиска не так проста, как кажется, - в ней много полезных веществ и готовить из нее можно не только салат и окрошку, но и горячую закуску, варить зеленые щи и даже жарить, как картошку. О том, как выбрать редиску, о ее полезных свойствах, а также о способах приготовления расскажет Ivona.

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Редис: немного об истории

Эти красные шарики - не что иное, как неудавшаяся редька. Долгое время мелкие плоды попросту выбрасывали, пока какой-то селекционер не решил вывести из них особую культуру, отличающуюся более нежным вкусом, меньшей горечью и размером. Назвали клубень редис (в переводе с латинского - корень). По одной из легенд, случилось это во Франции в XVI веке.

Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
pinterest.com

Во времена Петра I клубень попал в Россию, однако широкое распространение в нашей стране получил только в начале XIX века. Сегодня редиску любят почти во всем мире, и причина такой популярности понятна - она неприхотлива и быстро поспевает. За лето можно собрать несколько урожаев. Причем первый случается весной, когда остальные овощи еще только ждут посадки.

В последние годы ученые вывели сотни сортов редиски, поэтому теперь помимо красной можно увидеть фиолетовую, желтую, малиновую, белую, бордовую. Форма клубней тоже поражает воображение - круглые, овальные, веретеновидные.

Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
pinterest.com

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Полезные свойства редиса

На первый взгляд, редиска - это что-то очень доступное и в отличие от яблок или апельсинов, совершенно бесполезное. Однако эти красные шарики не так просты, как кажется. Например, именно редиска может спасти от весеннего авитаминоза - аскорбинки в ней столько же, сколько в помидорах, горошке, малине или бананах. Причем, для того чтобы восполнить дневной запас витамина С, надо съесть примерно 250-300 г плодов. Другие полезные вещества в клубнях тоже присутствуют - это витамины В1, Вг и РР соли калия, фосфора, кальция, магния, натрия, железа. Белка в редиске больше, чем в других овощах, поэтому ее обязательно надо включать в рацион вегетарианцам.

Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
pinterest.com

А самая главная фишка корнеплода - это эфирные масла, которые дарят продукту пикантную горчинку и дополнительную пользу. Они обладают антисептическими свойствами, стимулируют выделение желудочного сока и улучшают пищеварение. Впрочем, именно из-за присутствия горчичных масел редиской нельзя злоупотреблять людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой, печенью и желчным пузырем. Тем, кто стремится похудеть, тоже не стоит увлекаться плодом - сама по себе редиска низкокалорийна (в 100 г всего 20 кКал), однако она повышает аппетит, а значит, после салатика вам непременно захочется съесть чуть больше курицы или рыбы.

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Как правильно выбирать редис?

Хорошую редиску определить просто - она упругая и твердая, имеет ярко-зеленую сочную ботву и гладкую ровно окрашенную кожицу. Если же плод дряблый и мягкий, значит, он перезрел или долго лежал на прилавке - такой корешок окажется рыхлым внутри и на вкус не очень приятным. Если увидите пятнышки на шкурке, значит, редис начал гнить.

Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
pinterest.com

Не спешите покупать и чуть лопнувшие экземпляры - это признак того, что плоды выросли на жаре (оптимальная для них температура + 20 °С) и при нехватке влаги. Такая редиска, скорее всего, окажется горькой. Единственный шанс спасти ситуацию - очистить шкурку, ведь именно в ней скапливается большее количество масел. 

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Способы приготовления (и употребления) редиски

Если удалось купить хорошую свежую редиску, не очищайте ее и режьте покрупнее, иначе из овоща улетучится большая часть эфирных масел. Сочетайте плод с любыми другими овощами, яйцами и молочными продуктами (кефир, сметана, творог, молоко), именно они считаются идеальными компаньонами редиса.

Храните редис в холодильнике: с ботвой он живет 4 дня, без зелени - до 2 недель. Чтобы получить от редиски максимум пользы, ее надо есть сырой. Поэтому готовьте для своих близких освежающую окрошку с квасом или кефиром и делайте легкие салаты.

Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
pinterest.com

Например, в Узбекистане очень популярна такая закуска - натереть на мелкой терке в равных пропорциях редис, любой твердый сыр и сваренное вкрутую яйцо. Затем добавить измельченный укроп и сметану и получившуюся смесь намазать на хлеб.

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Кстати, редиска очень популярна в Италии. Из нее готовят пинцимонио - это салат-микс, в котором свежие овощи (редис, морковь, сельдерей, огурцы, помидоры, сладкий перец и салатные листья) порезаны тонкими брусочками и заправлены лимонным соком, оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Редиску итальянцы также любят крошить на карпаччо из сибаса или дорадо (сырая рыба).

Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
pinterest.com

  • Теплый салат с редисом и печенью

В отличие от другого популярного корнеплода - картошки - редиску в нашей стране не принято жарить, варить или запекать. Но ведь можно поэкспериментировать и получить новые вкусовые ощущения. Например, приготовить теплый салат.

Сначала обжарить на растительном масле измельченную головку репчатого лука, затем добавить 300 г куриной печенки и 100 г нарезанной редиски и готовить около 10-15 минут, периодически помешивая. Салат посыпать укропом и петрушкой и подавать теплым.

Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
pinterest.com

Если вы сами выращиваете редис или купили хороший свежий пучок вместе с ботвой, используйте в пищу не только корешки, но и вершки. Зеленая травка богата фолиевой кислотой, которая очень полезна для всех женщин, а для беременных в особенности - без нее невозможно нормальное развитие плода. Сочную ботву можно измельчить в салат или сварить из нее зеленые щи.

Из вершков редиски получается отменная окрошка на кефире. Для ее приготовления измельчите пучок плодов вместе с ботвой. Добавьте к ним 3 нарезанных вареных яйца, 3 огурца и побольше зеленого лука, укропа и петрушки. Затем смесь посолите, перемешайте и залейте кефиром.

Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
Редис: Польза, правила выбора и кулинарное применение
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить небанальные бутерброды с редисом.

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Теги: редис, весеннее меню, редиска, свойства продуктов, факты о еде и напитках
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Источник: ivona bigmir)net

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