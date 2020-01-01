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Бутерброд с редисом: ТОП-3 вкусных идей (с фото)

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Отличный выбор для сытного завтрака!
Бутерброд с редисом: ТОП-3 вкусных идей (с фото)
Бутерброд с редисом: ТОП-3 вкусных идей (с фото)
depositphotos.com

Редис можно не только добавить в салат, но и приготовить с ним вкусные бутерброды на завтрак, или же украсить этим, на первый взгляд неприметным, блюдом праздничный стол. Три самых вкусных варианта свежих и сытных бутербродов с редиской представляет Ivona.

Простой и вкусный завтрак для всей семьи: бутерброды с вареным яйцом, огурцами, редисом и зеленью - любимый весенний салат на кусочке свежего хлеба!

Бутерброды с редисом и яйцом
Бутерброды с редисом и яйцом
depositphotos.com

Готовим оригинальную итальянскую брускетту с редисом и творожно-гороховым муссом. Такая вариация на тему бутербродов с редисом может заменить полноценный завтрак и оставить ощущение сытости до самого обеда, без перекусов.

Бутерброды с редисом и зеленым горошком
Бутерброды с редисом и зеленым горошком
depositphotos.com

Простое сочетание продуктов подарит вам богатый, насыщенный вкус. Хлеб для таких бутербродов можно взять любой: черный, белый, зерновой. Тостовый хлеб желательно сначала подсушить духовке или на сковороде. Получившийся гренок лучше всего намазывать творогом со специями непосредственно перед подачей, чтобы хлеб не размок.

Ранее мы рассказывали, как приготовить весенний салат с редисом.

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Теги: редис, блюда из редиса, весенние рецепты, рецепты бутербродов
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Источник: Ivona bigmir)net

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