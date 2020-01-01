Кроме того, что он вкусный, красочный и невольно вызывает праздничное настроение и тоску по лету!

Редис - это самый весенний овощ. Как его выбрать, хранить, и что из него приготовить, расскажет Ivona.

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Редис появляется на наших рынках в числе первых весенних овощей. В зависимости от сорта эти корнеплоды бывают разного размера, формы и цвета. У нас продают в основном круглый редис красного и розового цвета или розовый вытянутый. Бывает еще белый, желтый и фиолетовый. Принципиальных вкусовых различий между сортами нет. Например, белый и вытянутый розовый с белым носиком чуть менее острый, чем обычный круглый, фиолетовый - дольше сохраняется. Все эти сорта имеют хрустящую структуру и острый вкус из-за содержания горчичного масла.

Редис: 5 полезных фактов о первом весеннем овоще pinterest.com

Редис полезен, он содержит аскорбиновую и фолиевую кислоты. Это хороший источник рибофлавина, витамина В6, магния, калия и кальция. Энергетическая ценность редиса - 20 кКал (в 100 г продукта).

Как выбрать редис?

Редис должен быть твердым, без посторонних пятен и червоточин. Старайтесь выбирать корнеплоды мелкого и среднего размера. Слишком большие будут более старыми и внутри могут оказаться трухлявыми (“пустой“ редис).

Редис: 5 полезных фактов о первом весеннем овоще pinterest.com

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Редис: как приготовить?

Как правило, редис едят в сыром виде. Мыть и чистить редис нужно непосредственно перед употреблением. Его добавляют в салаты и первые блюда. Чаще всего используют корнеплод, но листья также съедобны, обычно из них готовят салаты. Приготовьте к редису приправу из уксуса (лучше винного), оливкового масла и рубленой зелени. Вкусно получится и с топленым сливочным маслом с солью и зеленью. Редис отлично подходит для холодных весенних супов и бутербродов на завтрак. Хорошо сочетается с молочными продуктами (творог, сметана, твердые и мягкие сыры), яйцами, сухим, нежирным мясом, а также другими свежими овощами. Также редис можно мариновать и делать заготовки на зиму.

Редис: 5 полезных фактов о первом весеннем овоще pinterest.com

Как хранить редис?

Редис хранится в холодильнике от 1 до 4 недель. Листья при этом желательно обрезать, потому что они будут вытягивать из корнеплодов влагу. Если вы планируете съесть приобретенный редис в ближайшее время, его можно не класть в холодильник, редис прекрасно сохраняет свежесть при комнатной температуре 2-3 дня. Плоды редиса не предназначены для заморозки: под длительным воздействием низкий температур они теряют свой вкус и текстуру.

Редис: 5 полезных фактов о первом весеннем овоще pinterest.com

Лайфхак: чтобы придать уже полежавшим корнеплодам больше свежести, помести их на час в холодную ледяную воду.

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