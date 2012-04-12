Приготовить мраморные яйца предельно просто, но результат всегда очень эффектный и необычный.

Мраморные яйца - креативное и необычное украшение пасхального стола, ведь под яркой скорлупой вас будет ожидать настоящее мраморное сокровище! Как приготовить мраморные яйца к пасхальному столу, расскажет Ivona.

Мраморные пасхальные яйца: Рецепт приготовления (с видео) pinterest.com

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Как приготовить мраморные яйца?

На самом деле схема действий проста: достаточно лишь отварить яйца вкрутую, надбить скорлупу, чтобы получились узоры из трещин, и отправить их в раствор пищевого красителя на некоторое время (в зависимости от интенсивности красящих средств).

Мраморные пасхальные яйца: Рецепт приготовления (с видео) pinterest.com

Главное в приготовлении мраморных яиц - использовать только безопасные, натуральные красители. К счастью, матушка-природа наделила красящими свойствами множество полезных продуктов. Мраморные яйца могут получится всех цветов радуги, если знать, чем красить.

Мраморные пасхальные яйца: Рецепт приготовления (с видео) pinterest.com

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Мраморные яйца по-китайски

Яйца с необычным орнаментом, напоминающим мрамор, к слову, являются популярной закуской в восточных странах, в особенности в Китае. Там для окрашивания яиц используют соевый соус и крепкий раствор черного чая. В такой смеси яйца с надбито скорлупой проваривают с добавлением специй. Получается красивое, мраморное яйцо с богатым, пряным ароматом и неповторимым вкусом. Такое блюдо будет уместным и на пасхальном столе, совмещая в себе изящность мраморных линий, оригинальную подачу и отличный вкус.

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