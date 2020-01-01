Готовим на карантине: любимые чебуреки на кефире

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Чебуреки - пирожки из пресного теста с начинкой из фарша с острыми приправами, зажаренные в масле. Чебуреки - национальное крымско-татарское блюдо, часто готовится другими кавказскими народами. Блюдо подается горячим и употребляется без использования столовых приборов. По внешнему виду чебуреки напоминают полукруг. Интересно, что есть чебуреки необходимо по схеме: держа прямо пропорционально полу, кусая с верхнего конца. Дело в том, что чебуреки очень сочные и если кусать с середины прямой или дугообразной стороны, то скопившийся в середине сок, вытечет и испачкает руки или одежду.
Чтобы приготовить чебуреки, необходимы три ингредиента: мука, вода, соль. Тесто должно расстояться, а только потом раскатывая. Начинка для классических чебуреков готовится из бараньего фарша. Чебуреки жарятся в большом количестве жира, который потом лучше снять с помощью бумажных салфеток.
Мы предлагаем приготовить воздушные чебуреки, сделав замес теста на кефире. Фарш можно использовать любой, очень вкусными будут чебуреки из фарша ассорти. При приготовлении фарша, советуем не пропускать лук через мясорубку вместе с мясом. Вкуснее будет, если его мелко нарезать.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить мясные ватрушки с рисом.
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