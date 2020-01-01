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Как приготовить дома сочные чебуреки с фаршем, замесив тесто всего из трех ингредиентов.

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Чебуреки - пирожки из пресного теста с начинкой из фарша с острыми приправами, зажаренные в масле. Чебуреки - национальное крымско-татарское блюдо, часто готовится другими кавказскими народами. Блюдо подается горячим и употребляется без использования столовых приборов. По внешнему виду чебуреки напоминают полукруг. Интересно, что есть чебуреки необходимо по схеме: держа прямо пропорционально полу, кусая с верхнего конца. Дело в том, что чебуреки очень сочные и если кусать с середины прямой или дугообразной стороны, то скопившийся в середине сок, вытечет и испачкает руки или одежду.

Чтобы приготовить чебуреки, необходимы три ингредиента: мука, вода, соль. Тесто должно расстояться, а только потом раскатывая. Начинка для классических чебуреков готовится из бараньего фарша. Чебуреки жарятся в большом количестве жира, который потом лучше снять с помощью бумажных салфеток.

Мы предлагаем приготовить воздушные чебуреки, сделав замес теста на кефире. Фарш можно использовать любой, очень вкусными будут чебуреки из фарша ассорти. При приготовлении фарша, советуем не пропускать лук через мясорубку вместе с мясом. Вкуснее будет, если его мелко нарезать.

Готовим на карантине: любимые чебуреки на кефире Pinterest.com

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Приготовление:

В теплый кефир всыпать сахар, соль, соду. Перемешать. Влить растительное масло, перемешать. Всыпать частями просеянную муку. Замесить мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. Обернуть тесто в пищевую пленку, оставить в холодильнике на час. Нарезать мелко лук, посолить адыгейской солью, влить лимонный сок. Перемешать, слегка помять его, чтобы пустил сок. Смешать лук с фаршем, влить холодную кипяченую воду. Раскатать тесто, поделить на порционные кусочки. Раскатать каждый кусочек в очень тонкую лепешку, толщиной около 2 мм. Выложить на одну сторону лепешки столовую ложку фарша и распределяем его тонким слоем по этой части лепешки. Накрыть фарш второй частью лепешки. Обрезать край чебуреков с помощью блюдца, а затем сделать фигурный шов. Жарить чебуреки на небольшом огне в достаточном количестве хорошо разогретого растительного масла до золотистого цвета. Во время жарки перевернуть чебуреки с одной стороны на другую. Выложить жареные чебуреки на бумажное полотенце.

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