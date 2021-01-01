Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Для особого случая: Роузи Хантингтон-Уайтли показала эффектный комплект белья с кружевом

Спецтема: День Святого Валентина 2021
Комментариев: 0
Порадуйте себя и любимого!
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
pinterest.com

Читай также: Роскошная женщина: Ким Кардашьян в окружении цветов

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли в курсе, как быстро поднять себе настроение, побаловать себя приятными покупками и заодно порадовать своего возлюбленного Джейсона Стэтхэма: например, покупка нового комплекта белья способна творить чудеса.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
instagram.com/rosiehw

В преддверии Дня влюбленных необязательно ограничиваться классическим базовым набором, а предлагаем поэкспериментировать и отдать предпочтение чему-нибудь более эффектному — шелковому белью с диким анималистичным принтом и черным кружевом, прям как у Роузи. С такими аксессуарами ночь обещает быть нежной.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Роузи Хантингтон-Уайтли, модное нижнее белье 2021, что подарить на 14 февраля
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь