Для особого случая: Роузи Хантингтон-Уайтли показала эффектный комплект белья с кружевом

Порадуйте себя и любимого!

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Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли в курсе, как быстро поднять себе настроение, побаловать себя приятными покупками и заодно порадовать своего возлюбленного Джейсона Стэтхэма: например, покупка нового комплекта белья способна творить чудеса.

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

В преддверии Дня влюбленных необязательно ограничиваться классическим базовым набором, а предлагаем поэкспериментировать и отдать предпочтение чему-нибудь более эффектному — шелковому белью с диким анималистичным принтом и черным кружевом, прям как у Роузи. С такими аксессуарами ночь обещает быть нежной.

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