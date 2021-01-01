Для особого случая: Роузи Хантингтон-Уайтли показала эффектный комплект белья с кружевом
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Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли в курсе, как быстро поднять себе настроение, побаловать себя приятными покупками и заодно порадовать своего возлюбленного Джейсона Стэтхэма: например, покупка нового комплекта белья способна творить чудеса.
В преддверии Дня влюбленных необязательно ограничиваться классическим базовым набором, а предлагаем поэкспериментировать и отдать предпочтение чему-нибудь более эффектному — шелковому белью с диким анималистичным принтом и черным кружевом, прям как у Роузи. С такими аксессуарами ночь обещает быть нежной.
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