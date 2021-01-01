В это платье невозможно не влюбиться: Роузи Хантингтон-Уайтли в роскошном образе

Образ, достойный красной дорожки.

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Так или иначе, за время длительного отсутствия красных дорожек и светских мероприятий многие успели соскучиться по эффектным выходам звезд. Впрочем, это касается и самих звезд. Например, Роузи Хантингтон-Уайтли, поделилась образом, который вполне мог бы стать одним из лучших для появления на красной дорожке.

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

Только посмотрите на это восхитительное черное облегающее платье с открытой спиной и золотой цепью. Максимально элегантный образ дополнила лаконичная укладка — собранные в пучок локоны — и макияж с акцентом на красной помаде. Шикарно!

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

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