Эффектная укладка на День влюбленных: демонстрирует Николь Шерзингер
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Если вечер 14 февраля вы планируете провести не в музее, а где-нибудь в более неформальной обстановке, то почему бы слегка не поэкспериментировать с праздничной укладкой? Если надоели кудри - сделайте высокие симметричные пучки, как это получилось у солистки Pussycat Dolls Николь Шерзингер.
Прически в стиле 90-х годов все еще в моде, но сегодня на них решаются лишь единицы, и очень напрасно, поскольку смотрятся они очень динамично и эффектно. Кстати, прием с выпущенными прядями визуально суживает и вытягивает лицо, так что берите на заметку.
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