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Эффектная укладка на День влюбленных: демонстрирует Николь Шерзингер

Спецтема: День Святого Валентина 2021
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Стиль 90-х вовсе не собирается выходить из моды!
Николь Шерзингер
Николь Шерзингер
pinterest.com

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Если вечер 14 февраля вы планируете провести не в музее, а где-нибудь в более неформальной обстановке, то почему бы слегка не поэкспериментировать с праздничной укладкой? Если надоели кудри - сделайте высокие симметричные пучки, как это получилось у солистки Pussycat Dolls Николь Шерзингер.

Николь Шерзингер
Николь Шерзингер
instagram.com/nicolescherzinger

Прически в стиле 90-х годов все еще в моде, но сегодня на них решаются лишь единицы, и очень напрасно, поскольку смотрятся они очень динамично и эффектно. Кстати, прием с выпущенными прядями визуально суживает и вытягивает лицо, так что берите на заметку.

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Теги: Николь Шерзингер, прически на 14 февраля, какую прическу сделать на День Валентина
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Источник: ivonа bigmir)net

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