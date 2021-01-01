Эффектная укладка на День влюбленных: демонстрирует Николь Шерзингер

Стиль 90-х вовсе не собирается выходить из моды!

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Если вечер 14 февраля вы планируете провести не в музее, а где-нибудь в более неформальной обстановке, то почему бы слегка не поэкспериментировать с праздничной укладкой? Если надоели кудри - сделайте высокие симметричные пучки, как это получилось у солистки Pussycat Dolls Николь Шерзингер.

Николь Шерзингер instagram.com/nicolescherzinger

Прически в стиле 90-х годов все еще в моде, но сегодня на них решаются лишь единицы, и очень напрасно, поскольку смотрятся они очень динамично и эффектно. Кстати, прием с выпущенными прядями визуально суживает и вытягивает лицо, так что берите на заметку.

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