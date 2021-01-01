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Роскошная женщина: шикарный образ Ким Кардашьян в окружении цветов

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Королева цветов!
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
pinterest.com

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Только посмотрите на эти снимки с одной из последних съемок рекламной кампании собственного бренда косметики звезды - KKW BEAUTY. Ким похожа на богиню цветов, спустившуюся с небес, которая одним лишь взглядом способна сразить всех наповал.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
instagram.com/kimkardashian

Как всегда, звезда была в любимом обтягивающем боди в окружении сухоцветов и живых цветов. Эффектный макияж с графичными стрелками и распущенные волосы дополнили образ девушки, подчеркнув ее выразительные черты лица.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
instagram.com/kimkardashian

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Теги: Ким Кардашьян, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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