Роскошная женщина: шикарный образ Ким Кардашьян в окружении цветов
Королева цветов!
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Только посмотрите на эти снимки с одной из последних съемок рекламной кампании собственного бренда косметики звезды - KKW BEAUTY. Ким похожа на богиню цветов, спустившуюся с небес, которая одним лишь взглядом способна сразить всех наповал.
Как всегда, звезда была в любимом обтягивающем боди в окружении сухоцветов и живых цветов. Эффектный макияж с графичными стрелками и распущенные волосы дополнили образ девушки, подчеркнув ее выразительные черты лица.
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