Роскошная женщина: шикарный образ Ким Кардашьян в окружении цветов

Королева цветов!

Читай также: Эффектная укладка на День влюбленных: показывает Николь Шерзингер

Только посмотрите на эти снимки с одной из последних съемок рекламной кампании собственного бренда косметики звезды - KKW BEAUTY. Ким похожа на богиню цветов, спустившуюся с небес, которая одним лишь взглядом способна сразить всех наповал.

Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian

Как всегда, звезда была в любимом обтягивающем боди в окружении сухоцветов и живых цветов. Эффектный макияж с графичными стрелками и распущенные волосы дополнили образ девушки, подчеркнув ее выразительные черты лица.

Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.