Кружевная красота: Жизель Оливейра показала, каким подарком себя порадовать на 14 февраля
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Из года в год в преддверии Дня всех влюблённых самым популярным подарком (как для второй половинки, так и для себя любимой) остаётся нижнее белье. В этом году предлагаем не нарушать добрую традицию и порадовать себя очередным комплектом. Например, как у красотки Жизель Оливейры.
Бразильская модель опубликовала серию снимков в кружевном белье королевского фиолетового оттенка. Состоящий из корсета, пояса для чулок и трусиков-танга комплект — идеальный вариант, чтобы в День всех влюблённых порадовать самого любимого человека — себя.
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