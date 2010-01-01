Кружевная красота: Жизель Оливейра показала, каким подарком себя порадовать на 14 февраля

Вы это заслужили, девочки!

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Из года в год в преддверии Дня всех влюблённых самым популярным подарком (как для второй половинки, так и для себя любимой) остаётся нижнее белье. В этом году предлагаем не нарушать добрую традицию и порадовать себя очередным комплектом. Например, как у красотки Жизель Оливейры.

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

Бразильская модель опубликовала серию снимков в кружевном белье королевского фиолетового оттенка. Состоящий из корсета, пояса для чулок и трусиков-танга комплект — идеальный вариант, чтобы в День всех влюблённых порадовать самого любимого человека — себя.

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

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