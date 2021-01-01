Сразить наповал: 10 лучших образов на День святого Валентина
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Ежегодно 14 числа, самого холодного зимнего месяца февраля, во всем мире отмечается День святого Валентина. Влюбленные обмениваются милыми сувенирами, дарят цветы и сладости, устраивают сюрпризы, а накануне праздника с радостью выбирают что надеть. Особенностью дня влюбленных является специфическая открытка – «валентинка», украшенная всевозможными цветами, ангелами, поцелуйчиками.
Несомненно, лучшим нарядом на День святого Валентина будет платье: для создания романтичного образа подойдет нежное платье пастельных тонов. Обтягивающий фасон, легкая ткань, кружево и нежные узоры – очень женственный и кокетливый наряд. Светлое платье расширяет простор выбора аксессуаров и обуви. Но все же главное не перестараться.
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Если вы настроены выглядеть сексуально и обворожительно, то не бойтесь применить тяжелую артиллерию, а именно – красное платье. Избегайте глубокого декольте и слишком короткой длины, чтобы не выглядеть вульгарно.
Длинное платье с разрезом вдоль бедра будет смотреться не менее обворожительно и притягательно, чем дерзкое мини. Избегайте слишком узких или слишком коротких платьев.
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