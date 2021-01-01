Какую сумку купить на весну: яркий выбор Эльзы Хоск
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Тренды приходят и уходят, но что-то все-таки остается классикой вне времени. В списке сумок, например, лидирующие позиции по-прежнему занимает бессменная Chanel Boy. В числе ее поклонников — шведская супермодель Эльза Хоск.
Но выбор звезды остановился не на классическом варианте, а на модели из бархатной ткани насыщенного персиково-кораллового цвета. Сочетает ее Эльза с длинным платьем цветочного принта и классическим чёрным пальто свободного кроя. Пожалуй, идеальный вариант на весну.
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