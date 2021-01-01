Как сделать элегантную прическу за 1 минуту: показывает Роузи Хантингтон-Уайтли
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Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли вдохновляет нас не только своими регулярными стильными образами, но и делится полезными бьюти-лайфхаками. Роузи показала, как сделать простую, но элегантную укладку всего за пару минут, а то и меньше. Для этого вам понадобится крупная заколка для волос в форме крабика и фиксирующий спрей.
Аккуратно прочешите волосы и соберите их в пучок на затылке. Затем зафиксируйте волосы с помощью аксессуара, выпустите несколько прядей у лица — и шикарный образ готов! Чтобы укладка продержалась весь день, по желанию распылите на волосы немного стайлингового спрея.
Также не имеем права не обратить взгляд на белоснежный ультрамодный свитер крупной вязки, который обязательно должен поселиться в вашем гардеробе минимум на один сезон.
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