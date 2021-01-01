Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как сделать элегантную прическу за 1 минуту: показывает Роузи Хантингтон-Уайтли

Комментариев: 0
Понадобится всего лишь одна деталь.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
instagram.com/rosiehw

Читай также: Жизель Оливейра в самом стильном комплекте для тренировок

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли вдохновляет нас не только своими регулярными стильными образами, но и делится полезными бьюти-лайфхаками. Роузи показала, как сделать простую, но элегантную укладку всего за пару минут, а то и меньше. Для этого вам понадобится крупная заколка для волос в форме крабика и фиксирующий спрей.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
instagram.com/rosiehw

Аккуратно прочешите волосы и соберите их в пучок на затылке. Затем зафиксируйте волосы с помощью аксессуара, выпустите несколько прядей у лица — и шикарный образ готов! Чтобы укладка продержалась весь день, по желанию распылите на волосы немного стайлингового спрея.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
instagram.com/rosiehw

Также не имеем права не обратить взгляд на белоснежный ультрамодный свитер крупной вязки, который обязательно должен поселиться в вашем гардеробе минимум на один сезон.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Роузи Хантингтон-Уайтли, модные прически, прически на скорую руку
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь