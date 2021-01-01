Как сделать элегантную прическу за 1 минуту: показывает Роузи Хантингтон-Уайтли

Понадобится всего лишь одна деталь.

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Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли вдохновляет нас не только своими регулярными стильными образами, но и делится полезными бьюти-лайфхаками. Роузи показала, как сделать простую, но элегантную укладку всего за пару минут, а то и меньше. Для этого вам понадобится крупная заколка для волос в форме крабика и фиксирующий спрей.

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

Аккуратно прочешите волосы и соберите их в пучок на затылке. Затем зафиксируйте волосы с помощью аксессуара, выпустите несколько прядей у лица — и шикарный образ готов! Чтобы укладка продержалась весь день, по желанию распылите на волосы немного стайлингового спрея.

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

Также не имеем права не обратить взгляд на белоснежный ультрамодный свитер крупной вязки, который обязательно должен поселиться в вашем гардеробе минимум на один сезон.

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