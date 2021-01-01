Новая реальность бьюти-сферы.

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Больше всего, пожалуй, изменился наш уход за кожей. Если раньше мы часто посещали салоны, и процедуры нам делали мастера, то за время локдауна каждая хоть раз делала себе домашнюю питающую маску из подручных материалов и пробовала делать массаж лица по видео-урокам на YouTube.

До сих пор наблюдается яркая тенденция, которая заключается в том, что все больше людей пытаются обеспечить себе салонный уход в домашних условиях. Кроме того, наш уход изменился и в связи с постоянным ношением масок, которые вызвали бум кожных заболеваний — им даже придумали специальное название, «маскне».

Эпоха пандемии: какие тренды появились в индустрии красоты pinterest.com

Яркий тренд этого года в макияже — это акцент на глаза и брови. Появился он по понятным причинам: когда одну половину лица скрывает медицинская маска, - вторую хочется сделать более выразительной.

Эпоха пандемии: какие тренды появились в индустрии красоты pinterest.com

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Конечно, год без салонов сказался и на наших ногтях. Многие, проведя большое количество времени без покрытия, полюбили свои здоровые и натуральные ногти, а потому отказались от шеллака совсем. Другие научились делать маникюр дома сами — и это еще один яркий тренд прошедшего года в индустрии красоты.

Эпоха пандемии: какие тренды появились в индустрии красоты pinterest.com

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