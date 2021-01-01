Ivona рассказывает о главных трендах этого года в мире украшений.

Моносерьга

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Моносерьги полюбились модницам ещё в прошлом сезоне — и тренд продолжается и на свежих показах. Сережка на одно ухо станет отличным акцентом, сделав даже самый обычный образ достойным подиума. Выбирайте крупные модели — чем сережка больше, тем лучше.

Браслеты поверх рукавов

Если серьги и различные цепочки мы в свой гардероб вписали уже давно и надолго, то браслеты многие все ещё не рискуют носить. А зря, тем более, что в этом сезоне дизайнеры предлагают носить их очень интересным способом — поверх рукава. Так ваш модный аксессуар точно заметят издалека.

Как выглядят самые трендовые украшения 2021 pinterest.com

Подвески

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Яркие и массивные аксессуары — это, конечно, хорошо, но минимализм никогда не перестанет быть актуальным. Поэтому в 2021-ом делайте ставку на подвески на тонких цепочках. Сочетайте несколько минималистичных цепочек между собой, чтобы добиться многоярусности.

Как выглядят самые трендовые украшения 2021 pinterest.com

Жемчуг в несколько слоев

По-настоящему бессменный тренд в аксессуарах — жемчужные украшения. Их носили еще в 50-х, как Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани», и сегодня они все так же актуальны. В этом сезоне дизайнеры предлагают носить жемчужные ожерелья в несколько слоев — так, как завещала ещё Коко Шанель.

Как выглядят самые трендовые украшения 2021 pinterest.com

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