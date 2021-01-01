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Точно себе захотите: Жизель Оливейра в самом стильном комплекте для тренировок

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Жизель доказывает, что лучшая мотивация для тренировок-новая форма!
Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
pinterest.com

Жизель Оливейра отлично знает, что новая спортивная форма — хороший способ заставить себя пойти на тренировку. Сегодня 27-летняя бразильская модель выбрала черный тотал-лук бренда Alo Yoga.

Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira

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Модель примерила брюки на резинке с лампасами, короткий топ и высокие носки с логотипом бренда. В таком стильном спортивном аутфите ставить новые собственные рекорды вдвойне приятнее. Минимальный макияж и распущенные волосы удачно дополнили естественный образ Жизель.

Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira

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Теги: Жизель Оливейра, модная одежда для тренировок, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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