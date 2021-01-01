Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

На каждый день недели: 7 стильных зимних образов Роузи Хантингтон-Уайтли

Спецтема: Зимние Лайфхаки
Комментариев: 0
Традиционная подборка стильных образов от знаменитой модели.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
pinterest.com

Читай также: Тренд 2021: этот принт будет самым модным в новом сезоне

Абсолютно не согласны с тем фактом, что зимой сильно не разгуляешься с модными образами, поскольку главное-утеплиться как следует. Вполне можно выглядеть стильно, следуя модным тенденциям, и при этом чувствовать себя комфортно и тепло.

Если вы не знаете, из каких вещей составить свой зимний базовый гардероб, то мы рекомендуем вдохновиться образами модели Роузи Хантингтон-Уайтли — стиль звезды можно считать по-настоящему образцовым и восхитительным.

Возлюбленная Джейсона Стэтхэма опубликовала сразу 7 потрясающих луков, которые легко повторять каждый день — практически все вещи можно найти как у люксовых, так и у демократичных марок. Стиль Роузи достаточно многогранен, поэтому здесь фигурируют как модные классические сочетания, так и - спорт-шик.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
instagram.com/rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
instagram.com/rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
instagram.com/rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
instagram.com/rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
instagram.com/rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
instagram.com/rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
instagram.com/rosiehw

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Роузи Хантингтон-Уайтли, стильные образы 2021, тренды 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь