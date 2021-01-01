На каждый день недели: 7 стильных зимних образов Роузи Хантингтон-Уайтли

Традиционная подборка стильных образов от знаменитой модели.

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Абсолютно не согласны с тем фактом, что зимой сильно не разгуляешься с модными образами, поскольку главное-утеплиться как следует. Вполне можно выглядеть стильно, следуя модным тенденциям, и при этом чувствовать себя комфортно и тепло.

Если вы не знаете, из каких вещей составить свой зимний базовый гардероб, то мы рекомендуем вдохновиться образами модели Роузи Хантингтон-Уайтли — стиль звезды можно считать по-настоящему образцовым и восхитительным.

Возлюбленная Джейсона Стэтхэма опубликовала сразу 7 потрясающих луков, которые легко повторять каждый день — практически все вещи можно найти как у люксовых, так и у демократичных марок. Стиль Роузи достаточно многогранен, поэтому здесь фигурируют как модные классические сочетания, так и - спорт-шик.

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

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