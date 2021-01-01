Этот принт будет самым популярным в новом сезоне

Держим курс на главные тенденции весеннего сезона!

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Тай-дай без преувеличения может получить статус самого популярного принта предыдущего сезона. Этот, как его часто называют, «психоделический» узор в миг заполонил хроники стритстайла и инстаграмы модниц. Сегодня тай-дай популярен не так сильно, как раньше, но не спешите расстраиваться.

Хаотичные и размытые узоры по‑прежнему выглядят в образах ярко и привлекательно, не намереваясь сдавать свои лидерские позиции и в новом сезоне. Главное здесь — ненароком не превратить модный образ в нечто смешное. Как это грамотно сделать—смотрите нашу подборку.

Самый очевидный, но от того не менее действенный способ — миксовать принтованные вещи с однотонными и лаконичными. Модели демонстрируют: даже самый простой образ заиграет новыми красками, если добавить к нему вещь с принтом тай-дай. И вправду, сделать хаотичный узор главным героем образа —лучшая идейная вариация.

Первое, с чем ассоциируются размытые узоры, — расслабленный спортивный стиль. Это, пожалуй, самый простой способ сочетания тай-дая — для тех, кто не хочет заморачиваться. В таком случае смело надевайте тай-дай футболку или свитшот с одноцветным спортивным костюмом или же светлыми джинсами.

Как носить тай-дай в 2021 pinterest.com

Как носить тай-дай в 2021 pinterest.com

Как носить тай-дай в 2021 pinterest.com

Как носить тай-дай в 2021 pinterest.com

Как носить тай-дай в 2021 pinterest.com

Как носить тай-дай в 2021 pinterest.com

Как носить тай-дай в 2021 pinterest.com

Как носить тай-дай в 2021 pinterest.com

Как носить тай-дай в 2021 pinterest.com

Как носить тай-дай в 2021 pinterest.com

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