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Горячий шоколад: Ким Кардашьян показывает, как носить один из самых модных оттенков 2021

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Эффектный образ звезды.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
pinterest.com

Ким Кардашьян удачно продолжает создавать сложные и актуальные образы. Сегодня 40-летняя бизнесвумен поделилась в инстаграме тотал-луком в шоколадной палитре.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
instagram.com/kimkardashian

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Ким примерила облегающее боди, прямые кожаные брюки с гипертрофированными карманами и объемный пуховик карамельного цвета. Образ звезда дополнила сумкой Louis Vuitton, ботильонами и стильной повязкой на голову. Получился шикарный, и как всегда, - смелый тотал-лук в духе винтажа. Все, как любит Ким.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
instagram.com/kimkardashian

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Теги: Ким Кардашьян, образ звезды, модные пуховики зима 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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