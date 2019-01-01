Горячий шоколад: Ким Кардашьян показывает, как носить один из самых модных оттенков 2021

Эффектный образ звезды.

Ким Кардашьян удачно продолжает создавать сложные и актуальные образы. Сегодня 40-летняя бизнесвумен поделилась в инстаграме тотал-луком в шоколадной палитре.

Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian

Читай также: 10 сумок, которые будут самыми модными в 2021

Ким примерила облегающее боди, прямые кожаные брюки с гипертрофированными карманами и объемный пуховик карамельного цвета. Образ звезда дополнила сумкой Louis Vuitton, ботильонами и стильной повязкой на голову. Получился шикарный, и как всегда, - смелый тотал-лук в духе винтажа. Все, как любит Ким.

Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.