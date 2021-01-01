Для самых модных образов.

Закрученным

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Если к экспериментам с шарфом вы не готовы, то носить его можно очень привычным и классическим способом — закрученным. Просто оберните его вокруг шеи и спрячьте оба конца или оставьте их на виду. Так шарф по максимуму согреет вас в обманчивую весеннюю погоду. В цветах в этом сезоне точно не стоит стесняться — смело выбирайте самые яркие модели.

3 стильных способа носить шарф этой весной pinterest.com

Небрежно

Легкая небрежность в образе добавляет ему расслабленности. Что касается шарфа, то небрежность можно создать запросто. Просто перекиньте его через шею — и пусть концы болтаются вдоль пальто или куртки. Если в какой-то момент вы хотите сделать образ теплее, закиньте один конец через плечо. И стильный образ готов.

3 стильных способа носить шарф этой весной pinterest.com

3 стильных способа носить шарф этой весной pinterest.com

С ремнем

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Повторить такой стильный лайфхак очень просто. Выберите шарф побольше размером, перекиньте его через одно плечо поверх пальто, свитера или любимого жакета, и поверх перевесите ремнем или поясом. Такой способ выглядит необычно и отлично подчеркнет вашу талию, даже если вы в одежде оверсайз.

3 стильных способа носить шарф этой весной pinterest.com

3 стильных способа носить шарф этой весной pinterest.com

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