Они вернулись: 7 самых модных пар балеток на весну

Триумфальное возвращение «забытого» тренда!

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Свое место на модном Олимпе вновь занимают аккуратные балетки. Тренд на изящные и невесомые туфельки появился с легкой руки Одри Хепберн — иконы стиля прошлого столетия. И хотя до сегодняшнего дня модные балетки претерпели множество изменений, они по‑прежнему считаются классикой гардероба, к которой обязательно стоит присмотреться этой весной.

Если раньше мы носили балетки исключительно с летящими платьями, сегодня можем дать волю фантазии и решиться на более смелые модные сочетания. Этой весной носим утонченную обувь с расслабленными джинсами, дерзкими бейсболками и даже бомберами — для максимального контраста стилей.

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Дизайнеры предлагают массу вариантов: от ультрамодных с квадратным мысом до округлых моделей с бантиком. Впрочем, любой из вариантов будет выглядеть беспроигрышно. Для поздней весны дополняйте балетки стильными тренчами — ваш образ точно будет самым роскошным.

Они вернулись: 7 модных пар балеток на весну pinterest.com

Они вернулись: 7 модных пар балеток на весну pinterest.com

Они вернулись: 7 модных пар балеток на весну pinterest.com

Они вернулись: 7 модных пар балеток на весну pinterest.com

Они вернулись: 7 модных пар балеток на весну pinterest.com

Они вернулись: 7 модных пар балеток на весну pinterest.com

Они вернулись: 7 модных пар балеток на весну pinterest.com

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