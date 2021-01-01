Навстречу весне!

Девочки, в весеннем сезоне будем держать курс на модные семидесятые. Поэтому пристегаем ремни, и готовимся к туру в прошлое!

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Для правильного образа нам просто необходима джинсовая юбка нужной длины, а именно - миди. Но для того, чтобы выглядеть модно, - совсем не обязательно идти в бутик, ведь чем винтажнее будет выглядеть вещь, тем лучше. Советуем искать варианты в светлых оттенках с оригинальным вырезом и высокой посадкой (чтобы подобрать ремень со стильной пряжкой).

Полезность и приятность от такой модели ещё и заключается в том, что джинсовая юбка может стать основой базового гардероба. Ее можно сочетать с чем угодно – как и любимые джинсы. Носите юбку с объемными свитерами, джемперами с молнией, и топами (когда уже будет совсем тепло). А пока заметает - можно подобрать сапоги со сборками или высокие мартинсы – зависит от вашего стиля и вкуса.

Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди pinterest.com

Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди pinterest.com

Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди pinterest.com

Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди pinterest.com

Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди pinterest.com

Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди pinterest.com

Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди pinterest.com

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