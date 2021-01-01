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Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди

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Навстречу весне!
Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
pinterest.com

Девочки, в весеннем сезоне будем держать курс на модные семидесятые. Поэтому пристегаем ремни, и готовимся к туру в прошлое!

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Для правильного образа нам просто необходима джинсовая юбка нужной длины, а именно - миди. Но для того, чтобы выглядеть модно, - совсем не обязательно идти в бутик, ведь чем винтажнее будет выглядеть вещь, тем лучше. Советуем искать варианты в светлых оттенках с оригинальным вырезом и высокой посадкой (чтобы подобрать ремень со стильной пряжкой).

Полезность и приятность от такой модели ещё и заключается в том, что джинсовая юбка может стать основой базового гардероба. Ее можно сочетать с чем угодно – как и любимые джинсы. Носите юбку с объемными свитерами, джемперами с молнией, и топами (когда уже будет совсем тепло). А пока заметает - можно подобрать сапоги со сборками или высокие мартинсы – зависит от вашего стиля и вкуса.

Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
pinterest.com
Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
pinterest.com
Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
pinterest.com
Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
pinterest.com
Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
pinterest.com
Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
pinterest.com
Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
pinterest.com

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Теги: тренды весны 2021, модные джинсовые юбки-миди 2021, с чем носить джинсовую юбку
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Источник: ivonа bigmir)net
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