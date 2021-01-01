Самые модные сочетания!

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Нет обуви более подходящей для ранней весны, чем высокие ботинки. Обратите внимание на челси – самую модную модель предстоящего сезона. Эти ботинки завоевали свою популярность благодаря практичности и стильному виду.

Правда, чтобы она выглядела по‑настоящему выигрышно, ее еще нужно и правильно носить. К счастью, в этом нет ничего сложного — мы подготовили для вас подборку самых модных комбо.

Эти ботинки пришли к нам прямиком из мужского гардероба, поэтому самое продуманное решение — стилизовать их с другими вещами в мужском стиле. Например, с теми же костюмами, объемными жакетами, ультрамодными широкими брюками, рубашками с «мужского» плеча. Подобное сочетание будет беспроигрышным, лишив вас при этом сомнений касаемо стильности образа.

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Также не менее эффектную партию челси составят и подчеркнуто женственные вещи — летящие платья, юбки миди и макси, шелковые блузки, вещи в бельевом стиле. Ведь соединение грубости и изящности в луке - лучший образец того, что вы действительно разбираетесь в модных тандемах.

Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси весной 2021 Pinterest.com

Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси весной 2021 Pinterest.com

Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси весной 2021 Pinterest.com

Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси весной 2021 Pinterest.com

Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси весной 2021 Pinterest.com

Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси весной 2021 Pinterest.com

Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси весной 2021 Pinterest.com

Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси весной 2021 Pinterest.com

Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси весной 2021 Pinterest.com

Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси весной 2021 Pinterest.com

Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси весной 2021 Pinterest.com

Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси весной 2021 Pinterest.com

Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси весной 2021 Pinterest.com

Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси весной 2021 Pinterest.com

Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси весной 2021 Pinterest.com

Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси весной 2021 Pinterest.com

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