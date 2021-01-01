Выбираем модную куртку для весны по последним тенденциям.

Согласно главным тенденциям: какие куртки мы будем носить этой весной? pinterest.com

Стеганые куртки

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Зимой пуховики из стеганых материалов были на вершине модного Олимпа. Собственно, тренд на такую верхнюю одежду удачно «перекочевал» и в весенний сезон. Стеганые куртки идеально подойдут на раннюю весну. Выбирайте объемную стеганку, и с посадкой по фигуре (специально для тех, кто не очень любит оверсайз). Носим с джинсами, брюками и юбками-миди.

Согласно главным тенденциям: какие куртки мы будем носить этой весной? pinterest.com

Согласно главным тенденциям: какие куртки мы будем носить этой весной? pinterest.com

Куртки-рубашки

Эта модель удачно смотрится в сочетании с романтичными платьями или джинсами. Сегодня бренды предлагают утепленные модели, которые можно носить при температуре около нуля, так и более легкие куртки-рубашки, которые пригодятся вам и в марте (как дополнительный слой под еще одной курткой), и теплым майским вечером.

Согласно главным тенденциям: какие куртки мы будем носить этой весной? pinterest.com

Согласно главным тенденциям: какие куртки мы будем носить этой весной? pinterest.com

Куртка с бахромой

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Ещё один объект желания. Бахрома была одним из главных трендов уходящей зимы. Этот элемент декора настолько полюбился модницам, что просто не имел права «сдать» свои позиции и весной. Самый простой способ стилизовать такую куртку — носить ее в паре с джинсами или брюками клеш. Но стоит отметить, что и с шортами, длинными юбками и высокими сапогами она тоже смотрится отлично.

Согласно главным тенденциям: какие куртки мы будем носить этой весной? pinterest.com

Согласно главным тенденциям: какие куртки мы будем носить этой весной? pinterest.com

Объемные кожаные куртки

Кожаная куртка —настолько универсальная вещь, что никогда не покинет ряды модных тенденций. Обратите внимание, что в этом сезоне особо популярными станут объемные модели, под которые запросто можно надеть теплый трикотажный свитер (для прохладной погоды). Для апрельских и майских деньков составляйте стильные луки с белой футболкой и джинсами-бойфрендами, или же накиньте ее поверх легкого платья, дополнив образ кроссовками или грубыми ботинками. Романтично-дерзкий образ вам обеспечен.

Согласно главным тенденциям: какие куртки мы будем носить этой весной? pinterest.com

Согласно главным тенденциям: какие куртки мы будем носить этой весной? pinterest.com

Бомберы

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Вот уже который сезон бомберы на вершине списка трендов, что не может не радовать. Для весенних прогулок выбираем оверсайз-бомберы в спортивном стиле. Сочетайте с джинсами, классическими брюками, мягкими джогерами и легинсами. Можно остановиться на монохромной модели или же – с элементами ненавязчивого декора в виде вышивок или наклеек.

Согласно главным тенденциям: какие куртки мы будем носить этой весной? pinterest.com

Согласно главным тенденциям: какие куртки мы будем носить этой весной? pinterest.com

Джинсовые куртки оверсайз

Джинсовые куртки были актуальны всегда, просто в разное время интерпретация выглядела несколько иначе привычного варианта. В этом сезоне выбираем приталенные, укороченные, с разрезами и без. Касаемо цвета: в тренде будут черные, желтые (для любителей яркости), и классические модели голубых оттенков.

Согласно главным тенденциям: какие куртки мы будем носить этой весной? pinterest.com

Согласно главным тенденциям: какие куртки мы будем носить этой весной? pinterest.com

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