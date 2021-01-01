Самые универсальные и стильные сочетания.

С чем носить бежевое пальто весной: модные идеи на любой случай pinterest.com

На каждый день

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Даже несмотря на то, что бежевое пальто прямого кроя относится к классическому гардеробу, оно легко подстроится под разные модные направления. Например, очень органично эта модель будет смотреться даже с джоггерами и худи. Завершите образ сумкой-хобо, бейсболкой, и можно отправляться творить великие дела.

С чем носить бежевое пальто весной: модные идеи на любой случай pinterest.com

Тотал-лук в бежевой палитре

Бежевый цвет – настолько универсальный, что отлично проявит себя без поддержки другими оттенками. Примерьте деловой костюм, и набросьте поверх пальто — образ получится простым, но при этом свежим и стильным.

С чем носить бежевое пальто весной: модные идеи на любой случай pinterest.com

С чем носить бежевое пальто весной: модные идеи на любой случай pinterest.com

Классика

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Бежевое пальто идеально смотрится абсолютно со всеми вневременными вещами и отлично дополняет даже самый сдержанный и строгий наряд. Поэтому всем тем, кто придерживается лаконичного стиля, - такой вариант верхней одежды будет идеальным выбором. Пальто отлично сочетается с лаконичными платьями-футлярами и лодочками, классическими костюмами и юбками-карандашами.

С чем носить бежевое пальто весной: модные идеи на любой случай pinterest.com

С чем носить бежевое пальто весной: модные идеи на любой случай pinterest.com

С трикотажем

Универсальный свитер легко подружится с вашим бежевым пальто и позволит вам больше экспериментировать с обувью и аксессуарами. Палитра трикотажа может быть разной: от глубоких винных оттенков до свежей и нежной пастельной палитры, идеальной для весны и лета.

С чем носить бежевое пальто весной: модные идеи на любой случай pinterest.com

С чем носить бежевое пальто весной: модные идеи на любой случай pinterest.com

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