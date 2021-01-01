Основа раннего весеннего гардероба.

7 модных свитеров с высоким горлом, чтобы носить их под пальто pinterest.com

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Свитеры традиционно ассоциируются у нас с зимним гардеробом, поскольку в холод без них обойтись практически невозможно. Но с наступлением ранней весны холода не прекращаются — и свитеры мы носим вплоть до мая. Тем более, что в теплую погоду они могут заменить верхнюю одежду и отлично смотрятся под легким жакетом, тренчем или пальто.

Свитер в сочетании с пальто — комфортная и удобная классика. Особенно, если свитер с высоким горлом, которое торчит из-под верхней одежды. Это не только выглядит стильно, но еще и согревает не хуже шарфа. Поэтому такой прием давно взяли на вооружение модницы— и отказываться от него не собираются. Советуем попробовать и вам.

Удлиненные оверсайз-модели свитеров прекрасно будут смотреться с широкими брюками, казаками на каблуке и пальто в пол. В этом сезоне на пике популярности и укороченные свитеры, которые также отлично будут смотреться с пальто, джинсами на завышенной талии и кроссовками.

7 модных свитеров с высоким горлом, чтобы носить их под пальто pinterest.com

7 модных свитеров с высоким горлом, чтобы носить их под пальто pinterest.com

7 модных свитеров с высоким горлом, чтобы носить их под пальто pinterest.com

7 модных свитеров с высоким горлом, чтобы носить их под пальто pinterest.com

7 модных свитеров с высоким горлом, чтобы носить их под пальто pinterest.com

7 модных свитеров с высоким горлом, чтобы носить их под пальто pinterest.com

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