Выбираем яркий деним для весенне-летнего сезона.

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Мы уже не раз акцентировали на том, что ретро-стиль по-прежнему не сдает своих модных позиций. По этой причине на подиумах весенне-летнего сезона царствовала атмосфера 80-х и 90-х. Пожалуй, самой свежей находкой дизайнеров стал яркий деним – прекрасная альтернатива привычным голубым и синим. Пыльно-розовый, лимонный, ярко-зеленый, фиолетовый – в этом сезоне можем дать полную волю фантазии, подобрав пару цветных джинсов к любому настроению и случаю.

Цветные джинсы актуальной формы могут вполне стать главным героем монохромного образа. Сочетайте трендовые расклешенные модели с розовой блузкой. Такой комплект никого не оставит равнодушным, ведь розовый сейчас на самом пике. Также обратите внимание на сочетание нескольких гармонирующих между собой цветов в джинсах - стильный лук Вам обеспечен. Впрочем, вариаций ярких джинсов действительно много. Главное сейчас – успеть урвать стильную модель. Мы уже подготовили для Вас подборку, где собрали самые красивые образцы.

Тренд сезона: цветные джинсы вместо скучных синих pinterest.com

Тренд сезона: цветные джинсы вместо скучных синих pinterest.com

Тренд сезона: цветные джинсы вместо скучных синих pinterest.com

Тренд сезона: цветные джинсы вместо скучных синих pinterest.com

Тренд сезона: цветные джинсы вместо скучных синих pinterest.com

Тренд сезона: цветные джинсы вместо скучных синих pinterest.com

Тренд сезона: цветные джинсы вместо скучных синих pinterest.com

Тренд сезона: цветные джинсы вместо скучных синих pinterest.com

Тренд сезона: цветные джинсы вместо скучных синих pinterest.com

Тренд сезона: цветные джинсы вместо скучных синих pinterest.com

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