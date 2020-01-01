Она идет всем: Эмили Ратаковски в самой модной шапке этой зимы

Парные стильные образы беременной Эмили и ее мужа.

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Модель и актриса Эмили Ратаковски в компании мужа Себастьяна Беар-МакКларда отправилась на прогулку с собакой по Нью-Йорку. И им, естественно, не удалось остаться незамеченными: все из-за парных ярких зимних образов, которые привлекли внимание папарацци.

Эмили Ратаковски в компании мужа Себастьяна Беар-МакКларда https://www.backgrid.com/

Эмили выбрала для прогулки универсальные спортивные штаны и удобное черное худи, а в качестве обуви — обычные белые кеды. Но главной частью образа стали ярко-красный стеганый пуховик оверсайз, который скрыл живот беременной модели, а также шапка-бини в тон куртки от бренда The North Face, которая в особом топе этой зимой. Получился идеальный и практичный зимний образ, который удачно сочетает в себе все тренды сезона.

Эмили Ратаковски в компании мужа Себастьяна Беар-МакКларда https://www.backgrid.com/

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