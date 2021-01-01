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Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой

Спецтема: Зимние Лайфхаки
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Ivona делится подсказками, как одеться стиле спорт-шик, и выглядеть при этом модно.
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
pinterest.com

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Популярный сегодня стиль спорт-шик зародился ещё в 20-е годы прошлого века не без влияния Габриэль Шанель, которая буквально «подарила» и утвердила на радость всем женщинам моду на комфорт. Согласитесь, сегодня никто не удивится сочетанию брючного костюма и спортивных кед — подобный «спорт-шик» можно увидеть на каждом шагу. Безусловно, этим привычным комплектом стиль себя не исчерпывает. С этого приема все только начинается.

Сам спорт-шик характеризуется сочетанием гламура и спорта в одном образе, а это значит, что ограничений здесь практически нет. На первый взгляд все кажется очевидно простым, но не спешите радоваться. Этот стиль, как и многие другие, требует трепетного отношения — скомбинировать первые попавшиеся вещи и выглядеть при этом стильно удастся далеко не всегда. Чтобы образ не превратился в модный провал, советуем начинать с малого: например, добавлять спортивные элементы в элегантные образы.

Героини стритстайла своими образами демонстрируют: бояться спорт-шика не имеет смысла. Поэтому смело можем миксовать любимый спортивный костюм с массивными кроссовками и пальто. Безусловно, образцом в этом плане выступает всеми любимая Хейли Бибер, которую довольно-таки часто можно встретить на улицах города в подобных образах. Чтобы вы точно знали, как грамотно создавать образы в стиле спорт-шик, оставляем для вас модные подсказки.

Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
pinterest.com
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
pinterest.com
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
pinterest.com
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
pinterest.com
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
pinterest.com
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
pinterest.com
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
pinterest.com
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
pinterest.com
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
Модные приемы: как одеться в стиле спорт-шик этой зимой
pinterest.com

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Теги: тренды 2021, спорт-шик, модные приемы, стильные образы 2021
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Источник: ivonа bigmir)net
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