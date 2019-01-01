Беспроигрышное сочетание: Дуа Липа собрала 3 главных тренда в одном образе

Певица в суперстильном образе!

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Мы уже не раз упоминали о том, что стиль 90-х вернулся в ряды модных тенденций. Но давайте начистоту: в последние несколько лет он из них и не выходил. Нередко черпает вдохновение в последней декаде прошлого века и певица Дуа Липа. Недавно она появилась в образе в духе гранжа — и выглядела, как самые модные девушки того времени.

Дуа Липа https://www.backgrid.com/

Звезда решила поддержать один из самых больших трендов осенне-зимнего сезона — и надела кожаный плащ. К нему она добавила самые стильные джинсы этого года — прямые и удлиненные. Еще одна отсылка к гранжу — классические грубые ботинки Dr. Martens на толстой подошве, которые обрели особое место в гардеробе у каждой модницы.

Дуа Липа https://www.backgrid.com/

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Особой яркости луку добавила красная футболка с надписью на груди. Но не менее эффектными были и аксессуары: ремень с заметной пряжкой, миниатюрная черная сумка на длинном плечевом ремне (самый топ предстоящего сезона!) и моднейший головной убор наступающей весны — бейсболка. Дуа заслуживает высшей похвалы за такое модное сочетание!

Дуа Липа https://www.backgrid.com/

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