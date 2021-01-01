5 трендов макияжа из 90-х, которые актуальны как никогда

Ivona рассказывает о трендах макияжа из 90-х, которые пользуются своей актуальностью и популярностью в нынешнее время.

Темный контур губ

Этот приемом в 90-х активно пользовалась красотка Виктория Бэкхем. Обведите губы коричневым карандашом по контуру, а затем используйте светлую нюдовую помаду с сатиновым финишем. Самый прослой способ заполучить пухлые губы.

Пастельные тени Пастельные тени pinterest.com

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Сейчас мы больше привыкли к ярким оттенкам в макияже глаз, а вот 30 лет назад звездные визажисты делали ставку на нежные пастельные тона. Наносите нежно сиреневые, голубые и нюдовые тени по всему веку и не забывайте про тушь — светлые цвета теней могут зрительно уменьшать глаза, а подчеркнутая линия ресниц вернет в макияж баланс.

Паучьи ресницы Паучьи ресницы pinterest.com

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Согласны, что эффект «слипшихся» ресниц – довольно-таки спорный тренд, однако, если вы хотите воссоздать образ настоящей дивы из 90-х, без этого приема не обойтись. Можно нанести несколько слоев туши, а можно просто использовать уже склеенные накладные ресницы. Конечно, это образ не на каждый день, но для новогодней вечеринки —неплохой вариант!

Глиттер Глиттер pixabay.com

Этому косметическому средству мы уже посвятили такое количество внимания, что не начать им пользоваться – преступление :) Но ещё в начале 90-х голливудские дивы и супермодели блистали с таким макияжем на самых крупных красных дорожках. Так что и мы запасаемся разнообразными глиттерами, чтобы сиять ярче всех на праздничной вечеринке!

Голубые тени Голубые тени pinterest.com

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Мода уж слишком циклична, и вот, спустя 30 лет такой макияж глаз снова на пике популярности. Для вечернего выхода используйте главный цвет 2020 года — классический синий, или небесно-голубой, если хотите создать более нежный образ.

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