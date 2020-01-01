ТОП-лайфхаки: как сделать идеальный макияж зимой
Используйте плотный тон
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Первым делом нужно подготовить кожу. Для этого нанесите масло, питательный крем или маску. Затем используйте плотный тональный крем. Он поможет перекрыть красноту от мороза и защитит кожу от негативного воздействия окружающей среды.
Делайте ставку на насыщенные оттенки и стойкие помады
Зимой стоит добавить немного цвета в повседневный макияж. Например, коралловые цвета на губах хорошо смотрится весной и летом, а винные оттенки, бургунди и слива – осенью и зимой. В период ношения масок лучший выбор – стойкие тинты, карандаши и помады. И не забывайте, чтобы кожа губ не сохла и не трескалась, обязательно используйте бальзам.
Делайте акцент на брови и глаза
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Мы уже привыкли к тому факту, что во время пандемии акцент в мейке сместился на брови и глаза. Поэтому обязательно следите за формой бровей. Сейчас в тренде естественная широкая форма. Если хотите выделить глаза, то для макияжа используйте винные оттенки теней, а также можно применить золотой глиттер на верхнее и нижнее веко. Завершающий шаг: зафиксируйте макияж специальным спреем.
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