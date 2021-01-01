Ivona делится, как правильно подобрать оттенок карандаша для глаз, чтобы взгляд стал более выразительным.

Карие глаза

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Для карих глаз наиболее подойдет синий, золотой, розовый, фиолетовый оттенок карандаша. Но самый выигрышный вариант для карих глаз — синий. Синяя подводка разных оттенков подчеркнет глубину карих глаз, придав им выразительность. Если вам больше по душе макияж в теплых оттенках, выбирайте розовые, фиолетовые и бронзовые карандаши.

Серые глаза

Серый цвет — самый нейтральный, ему подойдут практически любые оттенки — в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Темно-серый, зеленый или голубой сделают цвет более холодным и глубоким, а яркие розовый или желтый (кстати, серый с желтым — главное цветовое сочетание 2021 по версии института цвета Pantone) создадут контраст и сделают цвет глаз ярче.

Бьюти-лайфхаки: как подобрать оттенок карандаша для глаз pinterest.com

Зеленые глаза

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Чтобы сделать зеленый цвет глаз ярче, надо использовать красный во всех его вариациях. Бордовый, бронзовый, фиолетовый, сливовый — это те оттенки, которые вам нужны. Также для более яркого эффекта можно подчеркнуть межресничное пространство черной или темно-коричневой подводкой.

Бьюти-лайфхаки: как подобрать оттенок карандаша для глаз pinterest.com

Голубые глаза

Чтобы сделать голубые глаза еще более глубокими, используйте контрастные оттенки — бронзовый, золотой и терракотовый. Карандаш можно взять как матовый, так и с металлическим блеском. Для создания более нежного образа используйте карандаш только в уголках глаз и на верхней линии роста ресниц.

Бьюти-лайфхаки: как подобрать оттенок карандаша для глаз pixabay.com

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