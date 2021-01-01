Ivona делится топовыми идеями блестящего макияжа для встречи Нового года 2021.

Макияж глаз с блестками: самые модные идеи для Нового года pinterest.com

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Блестки в макияже – один из самых горячих бьюти-трендов сезона. А уж тем более особой популярностью он пользуется среди вариантов для новогоднего макияжа, поскольку это актуально и универсально. Визажисты советуют не жалеть блесток и смело использовать их везде: и на глазах, и на губах, и на лице. Рассказываем и показываем, как это делать лучше всего.

Как правильно сделать макияж для глаз с блестками

Для создания нескучного – и остромодного – макияжа глаз с блестками, вооружитесь тенями с шиммером, блестящими подводками, глиттером всех текстур, размеров и цветов, а также стразами. Подготовьте кожу век, нанеся крем для глаз. Чтобы блестящий макияж не рассыпался в течение дня и пережил даже самую бурную вечеринку, не забудьте использовать праймер для век. Наносите на веки средства с шиммером или глиттер. Наносить тени можно не только с помощью специальных кистей, но и просто подушечками пальцев. Во время нанесения теней с блестками или глиттера на веки вам вряд ли удастся избежать «грязи»: такие средства, увы, обычно предательски рассыпаются по всему лицу. Поэтому, во-первых, визажисты советуют сначала сделать макияж глаз и только затем переходить к нанесению тона, а, во-вторых, вооружиться чистой кистью, чтобы стряхнуть с лица остатки блесток. Последний, но очень важный пункт – закрепить макияж с помощью фиксирующего спрея. Это позволит макияжу добросовестно держаться на глазах и не скатываться.

Макияж глаз с блестками: самые модные идеи для Нового года pinterest.com

Макияж глаз с блестками: самые модные идеи для Нового года pinterest.com

Макияж глаз с блестками: самые модные идеи для Нового года pinterest.com

Макияж глаз с блестками: самые модные идеи для Нового года pinterest.com

Макияж глаз с блестками: самые модные идеи для Нового года pinterest.com

Макияж глаз с блестками: самые модные идеи для Нового года pinterest.com

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