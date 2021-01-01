Ivona рассказывает о самых распространенных мифах о макияже, в которые давно нельзя верить.

5 мифов о макияже, в которые давно нужно перестать верить pinterest.com

1.Консилер не должен быть светлым

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Даже если он нужен для коррекции темных кругов под глазами, выбирайте оттенок, который в точности совпадает с тоном кожи. У консилеров и так довольно плотная текстура, и проблемы будут идеально замаскированы. А если использовать более светлый оттенок, велик риск панда-эффекта наоборот: белые круги вокруг глаз, отличающиеся по тону от остальной кожи.

2. Жирной коже тоже нужен питательный крем

Ошибочно предполагать, что при жирной коже следует отдавать предпочтение более легким по текстуре кремам: гелям или гель-кремам. В холодное время года жирная кожа так же нуждается в питании и защите, как сухая, поэтому использовать на ночь питательный крем на основе масел можно и нужно.

3. Не надо корректировать макияж пудрой

Даже если Т-зона обретает излишний блеск в течение дня, не припудривайте ее, иначе к вечеру на коже будет тонна лишней косметики, поры перегрузятся, а кожа начнет изо все сих вырабатывать еще больше себума, ведь пудра ее сушит. Оптимальный вариант — промокнуть проблемную зону матовой салфеткой.

4. Сначала удалите макияж, потом умывайтесь

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Популярное заблуждение - думать, что средство для умывания заодно смоет и макияж. Да, визуально — смоет, от помады или туши следов не останется, но тональный крем из пор гелю вымыть просто не под силу. Если не хотите прыщей, сначала удалите тон с помощью специального средства, а потом уже приступайте к умыванию.

5. С возрастом следует переходить к более сияющим текстурам

Это на молодой и гладкой коже матовый тон смотрится интересно и благородно, но даже при самой легкой сеточке морщин матовая пудра или тон подчеркнут и визуально «усилят» ее. Чем старше — тем мягче, это основное правило. Больше средств с микроблестками и эффектом сияния, и мелкие морщинки еще долго будут незаметными!

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