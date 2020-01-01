Ivona делится праздничными вариантами макияжа глаз с голографическими тенями.

Покорить всех: 10 идей для новогоднего макияжа с голографическими тенями pinterest.com

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Новый год – однозначно время для ярких образов и смелого макияжа. Блестки, яркая помада, металлик – не бойтесь экспериментировать, но не забывайте и о золотом правиле мейкапа – акцент должен быть один. А для вдохновения мы собрали 10 классных идей праздничного макияжа глаз с голографическими тенями, который вы действительно захотите попробовать!

Главное правило при использовании голографических хайлайтеров и теней — не наносить слишком много. Используйте пушистую кисть и не набирайте слишком много продукта — нужно создать лишь легкую дымку на участках, которую нужно визуально подсветить.

Второе правило — постарайтесь свести свой макияж к минимуму. Особое внимание обратите на тональную основу — она должна быть легкой, но хорошо закрывать все недостатки кожи.

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Касаемо цвета голографических теней – решать только Вам. Это может быть зеленый, фиолетовый, синий акцент. Или же можно использовать несколько контрастных оттенков для более выразительного эффекта. Также учитывайте цвет своих глаз, чтобы получилось не только эффектно, но и гармонично красиво.

Покорить всех: 10 идей для новогоднего макияжа с голографическими тенями pinterest.com

Покорить всех: 10 идей для новогоднего макияжа с голографическими тенями pinterest.com

Покорить всех: 10 идей для новогоднего макияжа с голографическими тенями pinterest.com

Покорить всех: 10 идей для новогоднего макияжа с голографическими тенями pinterest.com

Покорить всех: 10 идей для новогоднего макияжа с голографическими тенями pinterest.com

Покорить всех: 10 идей для новогоднего макияжа с голографическими тенями pinterest.com

Покорить всех: 10 идей для новогоднего макияжа с голографическими тенями pixabay.com/

Покорить всех: 10 идей для новогоднего макияжа с голографическими тенями pinterest.com

Покорить всех: 10 идей для новогоднего макияжа с голографическими тенями pinterest.com

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