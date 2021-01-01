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Не повторяйте их ошибок: худшие макияжи звёзд

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Ivona делится подборкой неудачных макияжей звезд. Не повторяйте их ошибок, когда будете делать праздничный макияж на Новый год.
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
pinterest.com

Скарлетт Йоханссон

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Скарлетт выбрала неправильный оттенок коричневых теней, который сделал ее глаза впалыми, а нерастушеванный черный карандаш по нижнему веку подчеркнул красноту глаз. Избегайте таких ошибок, чтобы не получить эффекта заплаканных глаз.

Марго Робби

Марго Робби
Марго Робби
pinterest.com

Этот макияж Марго Робби выглядит довольно-таки безвкусно. Складывается ощущение, будто тени абсолютно забыли растушевать. А синяя тушь, да ещё и только на верхних ресницах смотрится нелепо. Когда Вы очень сильно спешите на мероприятие, и мало времени на вечерний яркий макияж, - лучше сделать беспроигрышный нюдовый макияж, который только подчеркнет вашу естественную красоту.

Мила Кунис

Мила Кунис
Мила Кунис
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Мила просто обожает smoky eyes. Но в основном девушка делает их черными или коричневыми, что ей очень к лицу. Но в этот раз актриса выбрала серый оттенок и вытянутую форму. Сочетание тонов очень красивое, но нанесенный светло-серый оттенок в уголок глаза и по нижнему веку придал ее глазам воспаленный вид.

Селена Гомес

Селена Гомес
Селена Гомес
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К сожалению, пальму первенства среди самых неудачных макияжей мы обязаны вручить Селене. Здесь звезды не сошлись во всем: ужасная прическа, сочетание золотого глиттера с грязными серыми тенями, неправильно подобранный тон для лица, слишком бледные губы. Из всех этих грубых бьюти-ошибок стоит только сделать выводы, как не нужно краситься, чтобы не выглядеть нелепо.

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Теги: неудачный макияж звезд, Селена Гомес, Скарлетт Йоханссон, Мила Кунис, Марго Робби, провальный макияж
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Источник: ivonа bigmir)net

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