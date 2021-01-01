Не повторяйте их ошибок: худшие макияжи звёзд

Ivona делится подборкой неудачных макияжей звезд. Не повторяйте их ошибок, когда будете делать праздничный макияж на Новый год.

Скарлетт Йоханссон

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Скарлетт выбрала неправильный оттенок коричневых теней, который сделал ее глаза впалыми, а нерастушеванный черный карандаш по нижнему веку подчеркнул красноту глаз. Избегайте таких ошибок, чтобы не получить эффекта заплаканных глаз.

Марго Робби Марго Робби pinterest.com

Этот макияж Марго Робби выглядит довольно-таки безвкусно. Складывается ощущение, будто тени абсолютно забыли растушевать. А синяя тушь, да ещё и только на верхних ресницах смотрится нелепо. Когда Вы очень сильно спешите на мероприятие, и мало времени на вечерний яркий макияж, - лучше сделать беспроигрышный нюдовый макияж, который только подчеркнет вашу естественную красоту.

Мила Кунис Мила Кунис pinterest.com

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Мила просто обожает smoky eyes. Но в основном девушка делает их черными или коричневыми, что ей очень к лицу. Но в этот раз актриса выбрала серый оттенок и вытянутую форму. Сочетание тонов очень красивое, но нанесенный светло-серый оттенок в уголок глаза и по нижнему веку придал ее глазам воспаленный вид.

Селена Гомес Селена Гомес pinterest.com

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К сожалению, пальму первенства среди самых неудачных макияжей мы обязаны вручить Селене. Здесь звезды не сошлись во всем: ужасная прическа, сочетание золотого глиттера с грязными серыми тенями, неправильно подобранный тон для лица, слишком бледные губы. Из всех этих грубых бьюти-ошибок стоит только сделать выводы, как не нужно краситься, чтобы не выглядеть нелепо.

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