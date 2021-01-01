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Кошачий взгляд: как повторить модный макияж

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Ivona делится инструкцией, как сделать макияж «кошачий взгляд».
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
pinterest.com

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Подводить верхнее и нижнее веко нужно жирно, не жалея ни черного карандаша, ни подводки, однако учитывать индивидуальную форму глаз тоже важно – не пытайся визуально их увеличить, просто подчеркните. Внутренний уголок необходимо слегка заострить, чтобы взгляд получился, как у кошки.

Кошачий взгляд: как повторить модный макияж
Кошачий взгляд: как повторить модный макияж
pinterest.com

Ресницы красить необязательно, главное – густо подведенные глаза. Но если все же хотите использовать тушь, то выбирайте ту, что практически не будет заметна, иначе макияж будет перегруженным.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
pinterest.com

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Под «кошачий взгляд» идеально подходит ровный тон с легким сиянием – добавьте немного хайлайтера в свой ВВ или СС-крем, и кожа буквально будет светиться изнутри. Губы желательно накрасить нюдовой помадой бежевого или пыльно-розового оттенка.

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Теги: модный макияж 2021, макияж глаз, кошачий взгляд, идеи для макияжа, макияж на Новый год 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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