Блестящая красота: Хлои Кардашьян показала макияж для новогодней вечеринки

Будем сверкать во всей красе: Ivona делится праздничным вариантом макияжа, который с легкостью повторите и Вы.

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Красотка Хлои Кардашьян подала шикарную идею эффектного макияжа для новогодней или рождественской вечеринки: стрелки с кристаллами или можно заменить ультрапопулярным глиттером - будут блестеть даже под домашней люстрой (тоже очень неплохо), а не как обычно — под светами софитов, взирая на все карантинные ограничения.

Хлои Кардашьян показала макияж для новогодней вечеринки instagram.com/khloekardashian

Когда, как не на Новый год, можно сиять во всей красе, экспериментируя с образами, примерив на себя нарядный аутфит в стиле диско-дивы? Вдохновляйтесь и готовьтесь получать самые лестные отзывы от близких.

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