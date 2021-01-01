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Блестящая красота: Хлои Кардашьян показала макияж для новогодней вечеринки

Спецтема: Новый год 2021
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Будем сверкать во всей красе: Ivona делится праздничным вариантом макияжа, который с легкостью повторите и Вы.
Хлои Кардашьян
Хлои Кардашьян
pinterest.com

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Красотка Хлои Кардашьян подала шикарную идею эффектного макияжа для новогодней или рождественской вечеринки: стрелки с кристаллами или можно заменить ультрапопулярным глиттером - будут блестеть даже под домашней люстрой (тоже очень неплохо), а не как обычно — под светами софитов, взирая на все карантинные ограничения.

Хлои Кардашьян показала макияж для новогодней вечеринки
Хлои Кардашьян показала макияж для новогодней вечеринки
instagram.com/khloekardashian

Когда, как не на Новый год, можно сиять во всей красе, экспериментируя с образами, примерив на себя нарядный аутфит в стиле диско-дивы? Вдохновляйтесь и готовьтесь получать самые лестные отзывы от близких.

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Теги: Хлои Кардашьян, семейство Кардашьян, макияж на Новый год 2021, глиттер
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Источник: ivonа bigmir)net

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