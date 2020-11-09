Хайлайтер: тонкости использования «сияющего» бьюти-средства
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Хайлайтер – косметическое средство, главная цель которого – «привлекать» световые лучи и отражать их, создавая иллюзию кожи, подсвеченной изнутри. Его используют для выделения участков лица, которые вы хотите подчеркнуть, а также для того, чтобы отвлечь внимание от проблемных зон.
Благодаря хайлайтеру вы можете визуально увеличить глаза и придать им большую выразительность, подчеркнуть линию бровей, зрительно уменьшить нос, а также добавить объема вашим губам. Когда вы выбираете, чем наносить хайлайтер, ориентируйтесь на его текстуру и свои личные предпочтения.
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Если у вас светлая кожа, создать мягкий результат без «леденящего» эффекта позволят хайлайтеры с деликатным жемчужным блеском. Они придают коже сияние с помощью нежных перламутровых частиц. Если ваша кожа смуглая или загорелая, обратите внимание на варианты с золотистым пигментом (например, хайлайтер оттенка шампанского), а также теплые медные и бронзовые хайлайтеры.
Чтобы понять, какой именно вариант вам больше подходит, проведите простой тест. Какие украшения вам больше идут? Если серебряные или платиновые, выбирайте хайлайтер серебристого или бледно-розового оттенка.
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