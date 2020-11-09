Хайлайтер: тонкости использования «сияющего» бьюти-средства

Ivona рассказывает о важном бьюти-средстве. Как правильно пользоваться и для чего нужен хайлайтер для лица.

Как использовать и для чего нужен хайлайтер для лица pinterest.com

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Хайлайтер – косметическое средство, главная цель которого – «привлекать» световые лучи и отражать их, создавая иллюзию кожи, подсвеченной изнутри. Его используют для выделения участков лица, которые вы хотите подчеркнуть, а также для того, чтобы отвлечь внимание от проблемных зон.

Благодаря хайлайтеру вы можете визуально увеличить глаза и придать им большую выразительность, подчеркнуть линию бровей, зрительно уменьшить нос, а также добавить объема вашим губам. Когда вы выбираете, чем наносить хайлайтер, ориентируйтесь на его текстуру и свои личные предпочтения.

Сухой хайлайтер pinterest.com

Жидкий и кремовый хайлайтер удобнее всего наносить пальцами, спонжем или кистью из синтетического ворса. Можете использовать кисть для нанесения тональной основы или для консилера.

Жидкий хайлайтер pinterest.com

Сухие хайлатеры удобно наносить при помощи большой пушистой или веерной кисти тонким слоем. Либо воспользуйтесь кистью для румян.

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Если у вас светлая кожа, создать мягкий результат без «леденящего» эффекта позволят хайлайтеры с деликатным жемчужным блеском. Они придают коже сияние с помощью нежных перламутровых частиц. Если ваша кожа смуглая или загорелая, обратите внимание на варианты с золотистым пигментом (например, хайлайтер оттенка шампанского), а также теплые медные и бронзовые хайлайтеры.

Чтобы понять, какой именно вариант вам больше подходит, проведите простой тест. Какие украшения вам больше идут? Если серебряные или платиновые, выбирайте хайлайтер серебристого или бледно-розового оттенка.

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