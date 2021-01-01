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Прикрывшись сумкой и тюльпанами: Тина Кунаки снялась совершенно обнаженной

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Обнаженная красота!
Тина Кунаки
Тина Кунаки
pinterest.com

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Обращаем ваше внимание, что в этом сезоне среди самых желанных сумок будут модели с крупными цепями, объемные клатчи, чрезмерно большие шопперы и геометрические формы. Тина Кунаки выбрала беспроигрышный вариант — квадратную сумку Bvlgari нежнейшего розового оттенка.

Тина Кунаки
Тина Кунаки
instagram.com/tinakunakey

Украшенную золотой цепью и на плечевом ремне сумку, Тина продемонстрировала на себе, сделав это очень ярко и эффектно. Модель сфотографировалась обнаженной с букетом тюльпанов пастельного цвета. Это тот случай, когда фото может претендовать на отдельный вид эстетического искусства.

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Теги: Тина Кунаки, модные сумки весна 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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