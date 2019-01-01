Дуа Липа в самом провокационном платье из тех, что вы видели

Откровенный образ певицы.

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Для обычной жизни Дуа Липа выбирает комфортные джинсы, объемные худи, массивные кроссовки, но с официальными выходами певицы дела состоят несколько иначе: звезда предпочитает эффектные и эпатажные наряды, которые запоминаются всем надолго. И последний образ певицы – прямое тому доказательство.

Дуа Липа instagram.com/dualipa

Липа опубликовала серию снимков, на которых она позирует в самом провокационном платье из тех, что нам доводилось видеть. И нет, оно вовсе не голое, как могло бы показаться, что делает его еще более откровенным, — все дело в вырезах и полосках ткани, которые огибают тело знаменитости, тем самым приоткрывая самые соблазнительные его части.

Дуа Липа instagram.com/dualipa

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