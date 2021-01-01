Самое модное маленькое черное платье 2021: демонстрирует Николь Потуральски
«МЧП» нового поколения!
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Бренд With Jéan стал популярен благодаря салатовому бархатному мини, которое полюбилось инфлюенсерам и it-girls по всему миру. Вслед за ним дизайнеры марки выпустили еще один бестселлер — маленькое черное платье с ромбовидным вырезом на талии для поколения Z.
И его уже успела примерить немецкая топ-модель Николь Потуральски. По мнению звезды, лучше всего его сочетать с высокими грубыми ботинками на тракторной подошве. И с этим даже не поспоришь!
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